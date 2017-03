Atenţie, părinţi, nu e de glumă! A apărut jocul care-i provoacă pe tineri SĂ SE OMOARE! S-au înregistrat deja 130 de sinucideri

Atenție, părinți, nu e de glumă! A apărut jocul care-i provoacă pe tineri SĂ SE OMOARE! S-au înregistrat deja 130 de sinucideri

Ştire online publicată Duminică, 05 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou joc apărut pe rețelele de socializare ruse, denumit Blue Whale, îi provoacă pe tineri să se sinucidă după ce intră pe ”un drum fără întoarcere”.Blue Whale este un joc apărut în social media care face victime în rândurile tinerilor din Rusia, având la activ peste 130 de victime, conform iheartintelligence.com. Încă nu este clar când și unde a apărut pe internet acest trend, dar autoritățile ruse spun că au arestat deja o persoană pe fondul acestui joc.Conform investigatorilor, între decembrie 2013 și mai 2016, opt grupuri virtuale au fost create pe site-ul VKontakte, pentru a promova comportamentul suicidal în rândul tinerilor.Modul de ”joc” este simplu: atunci când te înscrii, vei intra sub tutela unui administrato. Acesta îți oferă diverse sarcini pe parcursul a 50 de zile și trebuie să trimiți dovezi foto că ai dus la bun sfârșit fiecare dintre aceste sarcini. La finalul celor 50 de zile, câștigi jocul prin sinucidere.Un jurnalist de la rferl.org a încercat să intre în joc și a luat legătura cu un astfel de administrator, primind sarcina inițială de a-și scrie cu o lamă de ras pe mână #f58. Am căutat pe Instagram hashtag-ul #f57, asociat cu același fenomen și am fost întâmpinat de următorul mesaj:Autoritățile ruse sunt de părere că Filip Budeikin este în spatele acestui joc, momentan fiind acuzat că a constrâns cel puțin 15 tineri să se sinucidă. Acesta a dat un interviu unei publicații ruse, susținând că numărul real ar victimelor ar fi de 17, dar și că victimele ”au murit fericite, pentru că le-am oferit ceea ce nu aveau în viața de zi cu zi: căldură, înțelegere, o conexiune”.Tinerii sunt prinși în joc prin intermediul amenințărilor, aceștia fiind avertizați de la bun început că nu există cale de întoarcere. Administratorii îi intimidează pe ”jucători” spunându-le că nu se pot ascunde, printre altele, dar până acum nu există niciun incident cauzat de aceste amenințări.Autoritățile din Kazahstan și din Kârgâzstan iau, de asemenea, măsuri împotriva acestui fenomen. Ministrul de Interne din Kazahstan solicită crearea unei baze de date cu utilizatorii de social media, în timp ce în capitala Kârgâzstanului, poliția merge în școli pentru a descoperi dacă există tineri care prezintă semne de automutilare. Deși poate părea prea mult pentru unii, alții sunt de părere că autoritățile fac ceea ce trebuie.Linia verde antisuicid din România poate fi apelată la 0800 801 200.sursa: playtech.ro