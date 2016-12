Atenţie la ce produse cumpăraţi de sărbători!

Atenție la ce produse cumpărați de sărbători!

Jucării periculoase, hăinuțe cu șnururi care pot sugruma copiii sau săpunuri care pot fi luate drept ciocolată sunt doar câteva dintre cele mai dăunătoare produse descoperite anul acesta în județul Constanța.Suntem la jumătatea lunii cadourilor și ne mai desparte doar o săptămână de ajunul sărbătorii de Crăciun. Oferta de jucării de pe piața constănțeană este foarte mare și destul de tentantă pentru părinții care vor să îl ajute pe Moș Crăciun să aducă daruri copiilor. Cu toate acestea, trebuie să vă informați temeinic înainte de a achiziționa orice produs destinat celor mici. Comisarii constănțeni ai Protecției Consumatorilor spun că în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă au desfășurat mai multe acțiuni de control tematic. Verificările s-au desfășurat pe parcursul a trei săptămâni pentru a descoperi agenții economici care nu respectă prevederile legale în ceea ce privește comercializarea jucăriilor și a produselor alimentare specifice acestei perioade. „Temele de control au vizat calitatea produselor, informarea consumatorului, afișarea prețului, gramajul sau traducerea etichetelor în limba română. Pe lângă jucării, haine și încălțăminte pentru copii, am mai verificat și carnea preambalată, dar și produsele din cofetării și patiserii”, a declarat, ieri, Dionisie Culețu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța.Jucării de peste 7.300 de lei, confiscate de CJPCÎn perioada 14 - 25 noiembrie, au fost verificate jucăriile din ma-gazinele constănțene, dar și un operator economic care comer-cializează jucării prin intermediul internetului. Potrivit lui Dionisie Culețu, din cei 21 de agenți economici controlați, 19 au fost prinși cu nereguli. Printre problemele constatate se numără lipsa traducerii în limba română a etichetelor, jucării pentru copii mici cu piese detașabile care se pot înghiți ușor, sau afișarea incompletă a prețu-rilor, fără să cuprindă toate costurile, inclusiv TVA-ul. „Pentru abaterile constatate s-au aplicat sancțiuni în valoare de 29.000 de lei și s-au reținut jucării în valoare totală de 7.367 de lei”, au mai spus reprezentanții comisariatului.Amenzi de peste 50.000 de lei pentru alimentele descoperiteComisarii constănțeni au mai controlat și alimentele specifice sărbătorilor de iarnă pentru a verifica modul de comercializare, calitatea și etichetarea acestor produse. Printre acestea enumerăm carnea, dulciurile, ciocolata, prăjiturile și făinoasele din cofetării și patiserii. Din cele aproape 400 de kilograme de produse alimentare controlate între 14 noiembrie și 9 decembrie, mai mult de o sută nu respectau normele privind protecția consumatorului. Au fost desco-perite produse din ciocolată expirate, fără etichete corespunzătoare sau fără afișarea gramajului și a prețului real. Amenzile aplicate au depășit 52.000 de lei, mai spun reprezentanții CJPC.Căciuli și hăinuțe care pot sufocaÎn cursul acestui an, cei de la Protecția Consumatorului Constanța au transmis la ANPC documentația pentru produsele periculoase depistate pe piața locală. Comisarul Claudia Ursache a prezentat și motivele pentru care aceste produse prezintă riscuri pentru copii. „Este vorba de căciulițe cu șnururi care au o lungime foarte mare și care pot provoca, astfel, accidente de strangulare sau sufocare. Aceste căciuli pentru copiii foarte mici, trebuie să aibă șnururi scurte care nu se pot înnoda. De asemenea, mai vorbim și despre pantalonași cu șiret, rochițe cu glugă sau costume de trening cu șnur “, a explicat Claudia Ursache. În plus, unele haine pentru copii au și anumite accesorii care se desprind cu o foarte mare ușurință și pot fi înghițite de cei mici. „Printre celelalte produse descoperite se află și o jucărie sub forma unui gel verde, o compoziție chimică ce poate fi înghițită cu ușurință de copii. A mai fost descoperită și o imitație de produs alimentar, care poate fi foarte ușor confundată de copii cu o ciocolată albă”, a mai spus comisarul.Sfaturi de care trebuie să țineți contReprezentanții Protecției Consumatorului recomandă constănțenilor să cumpere jucării numai din magazine specializate, unde se eliberează bonuri fiscale sau facturi, de care ar putea avea nevoie în cazul unei reclamații. De asemenea, trebuie să verificați dacă instrucțiunile sunt traduse în limba română și să evitați achiziționarea jucăriilor care au muchii tăioase, piese detașabile care ar putea fi înghițite de copii. Mai mult, unele jucării care funcționează cu baterii pot prezenta anumite riscuri de arsuri prin contactul cu bateriile supraîncălzite.Pentru copiii mai mici de 1 an și jumătate, trebuie să cumpărați jucării al căror compartiment de baterii să nu poată fi deschis de aceștia. Mai mult, comisarii CJPC ne sfătuiesc să scoatem bateriile din jucăria care nu va fi utilizată o perioadă mai mare de timp.