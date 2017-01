Atenţie, ce mâncaţi! Ce mizerii conţine plicul cu ciorbă de burtă

Atenție, ce mâncați! Ce mizerii conține plicul cu ciorbă de burtă

După festinurile de sărbători, toți vrem să ne dregem cu o ciorbă, iar una dintre preferate românilor este ciorba de burtă. Dacă vă este poftă, însă, nu vă riscați să v-o ostoiți cu ciorba de burtă din comerț, pentru că, deși gustul este asemănător, aceeanu are deloc burtă în ea, ci numai sare și aditivi.Asociația pentru Protecția Consumatorilor (APC) România a reali-zat un studiu recent, în care a analizat ingredientele folosite la fabricarea acestui tip de produs, a dorit să identifice aditivii alimentari utilizați la preparare, dar și informațiile de pe etichete.Astfel, este bine să știți că în ciorba de burtă la plic nu există burtă, că în ciorba de burtă la cutie este de cinci ori mai multă sare decât doza recomandată și că toate produsele de pe piață sunt „condimentate” din belșug cu aditivi alimentari periculoși.Ingredientele aproape comune pentru rețetele ciorbei de burtă din diversele restaurante cuprind burtă de vacă, picioare sau oase de vacă, legume, gălbenuș, smântână, ulei, sare, piper, foi de dafin, oțet.„Ciorba de burtă la plic nu poate fi însă numită astfel pentru că în compoziția acestuia nu se regăsesc două ingrediente de bază ale acestui produs tradițional, și anume burta de vită și supa de oase. Aceasta conține făină de grâu, amidon de porumb, sare, 6,8% grăsime de vită, 6,2% carne de vită, zer pudră, potențiatori de aromă, cum ar fi monoglutamat de sodiu, guanilat de sodiu, inozinat de sodiu, maltodextrină, grăsime vegetală de palmier, colorant. Analizând atât compoziția, cât și declarația nutrițională de pe etichetă, o porție din acest praf conține 96 de kcal și 3,2 grame de proteine, însă, din punct de vedere al încărcăturii chimice, acest produs conține opt aditivi alimentari”, explică președintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu.În ce privește ciorba de burtă la conservă, aceasta conține, într-adevăr, supă de oase de vită, burtă de vită, apă, smântână, amidon de porumb, gălbenuș de ou, morcovi, țelină, oțet, ceapă, usturoi. Însă numai 33 la sută din sortimentele analizate conțin cantitatea de burtă și smântână specifice rețetei tradiționale, adică peste 100 de grame de burtă de vită per porție și 30 de grame de smântână per porție. Aproape trei sferturi din produse au în compoziție amidon din cartofi sau porumb, agent de îngroșare folosit pentru a imita consistența ciorbei de burtă realizată în mod tradițional.Grav este și că într-o porție de astfel de produs sunt între 4,8 și 5,33 grame de sare, ceea ce înseamnă acoperirea necesarului zilnic de sare în cazul unui adult.Este deja de notorietate faptul că persoanele care consumă o cantitate de sare mai mare decât media au o presiune sanguină mai mare și un risc crescut de hipertensiune arterială. Mai mult decât atât, există riscul de insuficiență cardiacă, afecțiuni ale rinichilor, accident vascular cerebral, osteoporoză etc. Practic, un adult are nevoie de 1,6 grame de sodiu zilnic, pe care și-l procură dintr-o linguriță rasă de sare.„Ciorba de burtă la plic sau cea din conservă este, poate, cel mai nereușit produs al industriei alimentare, deoarece niciuna din caracteristicile organoleptice ale produsului tradițional: aspect, culoare, miros, textură și gust, nu a putut fi reprodusă”, este de părere președintele APC.