Ateliere de lucru şi spectacole inedite, de Zilele Diversităţii la Constanţa

Ateliere de lucru și spectacole inedite, de Zilele Diversității la Constanța

Tinerii din Constanța sunt invitați să sărbătorească, împreună, Zilele Diversității. Evenimentul se va desfășura în acest week-end și este organizat de Asociația pentru Promovarea Egalității între Tineri ADAPTO, Asociația Civicum Voluntaris, CREATIVE+ Asociația pentru Promovarea Educației Creativ-Ecologiste și Abilităților Inovative și Asociația Grupurilor Locale de Tineret filiala GLT „Tineri Mereu” Constanța.„Încurajați de aprecierea publicului de la ediția din 2015, ne dorim și în acest an să găsim împreună partea creativă, jucăușă a diversității și să descoperim cum își pune aceasta amprenta în mod pozitiv asupra vieții, cum ne ajută să ne lărgim orizontul și să respectăm diferențele dintre noi. Gândim că Zilele Diversității își găsesc cel mai bine locul la Constanța, orașul care în mai bine de 2000 de ani s-a îmbogățit permanent cu diverse influențe culturale, iar în prezent este un exemplu de mixt etnic, religios și de toleranță”, explică Raluca Oancea, reprezentantul ADAPTO.Astfel, astăzi, începând cu ora 17,00, la City Park Mall, ansamblul vocal-instrumental „Mandolinata” al Casei de Cultură Constanța va susține o reprezentație, urmată de ceremonia ceaiului. Sâmbătă, între orele 14 și 17, la Biblioteca Colorată - City HUB Constanța, din Tomis Mall Constanța, se vor desfășura Atelierele Diversității: „Mâini îndemânatice”, „Reciclare creativă pet”, Șezătoare Constanța”, „Fantezie colorată”, iar între orele 16 și 18, la City Park Mall, va avea loc Spectacolul Diversității. Duminică, începând cu ora 11.00, tot la Biblioteca Colorată, se va desfășura Labirintul Diversității.„Labirintul se adresează tinerilor de orice vârstă care vor să descopere, într-un mod distractiv și sigur, jocuri de lumini și umbre, știința din spatele iluziilor și vor să vadă lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Mai exact, vom crea un labirint în care vom plasa iluzii optice și experimente științifice mai mult sau mai puțin cunoscute care vor oferi ocazia participanților să devină actori din spectatori și să descopere legile fizicii din spatele efectelor deosebite. Iar la sfârșit, vor putea afla ce este non-vederea, cum se protejează cel mai bine vederea, iar ulterior, dacă doresc, vor putea să învețe să se descurce legați la ochi făcând câteva exerciții sub îndrumarea lui Radu Vasile, vicepreședinte al Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Constanța”, mai explică Raluca Oancea.De asemenea, pentru al doilea an consecutiv, evenimentul prilejuit de Zilele Diversității se alătură campaniei Hand in Hand for Diversity! inițiată de UNITED for Intercultural Action. Campania este organizată în fiecare an în jurul zilei de 21 martie, care este Ziua Internațională a Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare și la care iau parte organizații non-guvernamentale, școli, consilii locale etc. din toată Europa.