Atelier de discuţii despre răul produs de deşeurile marine

Atelier de discuții despre răul produs de deșeurile marine

Mediul marin și costier este, în permanență, supus provocărilor naturale, dar mai ales antropice. Pentru a veni în întâmpinarea și rezolvarea problemelor de care ne lovim cel mai des în zonele costiere, a fost creată o platformă europeană, prin care se pot împărtăși experiențele celor 14 parteneri din acest proiect.Pentru a conștientiza cât de mult rău fac aceste gunoaie aruncate la întâmplare, organizația nonguverna-mentală Mare Nostrum ne invită să participăm la atelierul de discuții pe tema deșeurilor marine. Evenimentul are loc astăzi, între orele 9 și 17, la Hotel Ibis, și este organizat în cadrul proiectului „Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities - MARINA”. Acest tip de ateliere se vor organiza în toate cele 14 state partenere din Europa, până în iunie 2018.Pentru mai multe informații privind proiectul și subiectele abordate de alte țări puteți accesa pagina http://www.marinaproject.eu/.„Atelierele de discuții își propun implicarea tuturor cetățenilor și a altor grupuri de interese în dezbaterile participative, consultări și activități de creație, federalizarea comunităților existente și rețelelor de cercetători, organizații ale societății civile, cetățeni, industrie și factorii de decizie politică precum și o integrare a viziunii și nevoilor cetățenilor în procesele de cercetare și inovare”, explică purtătorul de cuvânt al Mare Nostrum, Cecilia Pătrăhău.Sunt așteptați toți cetățenii responsabili și interesați de problema deșeurilor marine, iar opiniile și implicarea în cadrul atelierului sunt esențiale, în elaborarea de recomandări adresate politicilor Comisiei Europene, privind reducerea pre-siunii antropice asupra mării cauzată de deșeurilor marine.