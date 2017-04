Aşteptare chinuitoare pentru protezele ortopedice. Contra-cost, acestea pot costa mii de euro

Așteptare chinuitoare pentru protezele ortopedice. Contra-cost, acestea pot costa mii de euro

Șeful secției Ortopedie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, dr. Alexandru Șerban, a declarat că bani pentru aceste operații ar exista, dar numărul pacienților a tot crescut de la an la an și mai mult de 20-25 de operații pe lună nu pot fi făcute.„Indicația de protezare apare atunci când durerea este foarte mare. Oamenii au nevoie de proteze pentru artrozele de șold și genunchi de care suferă. Practic, intervențiile sunt efectuate atunci când articulațiile sunt efectiv distruse și nu mai există cartilaj, iar durerile au devenit insuportabile, singura soluție fiind doar schimbarea articulațiilor. În acest fel, problema lor de sănătate se rezolvă 100%, per-soanele operate putând merge foarte bine după intervenții, chiar și bătrânii. Acest tip de operații sunt foarte des efectuate în întreaga lume, iar la noi în spital avem numeroși pacienți cu acest diagnostic”, a explicat specialistul.La rândul său, directorul medical SCJU, dr. Bogdan Obadă, a precizat că pe secția spitalului sunt rezolvate, la ora actuală, toate afecțiunile în materie de traumatologie și ortopedie nu numai din Dobrogea, dar și din Mangalia, Tulcea.„Patologia care se rezolvă în aceste două unități sanitare este foarte restrânsă, motiv pentru care absolut toate cazurile sunt direcționate la Constanța. Unul dintre motive ar fi și că, din punct de vedere al implanturilor pentru traumatologie, avem tot ce ne trebuie și de aceea oamenii vin în număr atât de mare la noi. În al doilea rând, noi suntem sprijiniți de un program național de traumă. Primim bani de la ei. Din acest motiv, uneori suntem chiar sufocați de pacienți. Totuși, încercăm să rezolvăm din răsputeri și pacienții cronici, dar, din cauza acestei patologii de traumă foarte întinse, avem liste de așteptare foarte lungi pentru pacienții cronici, cu artroze, coxartroze, gonar-troze, care așteaptă intervenții de artroscopie. Trebuie precizat că în cazul în care boala este prea avansată, aceste persoane au neapărat nevoie de protezare. Oricum, de la an la an, am avut tot mai multe cazuri, motiv pentru care și fondurile pe partea de endo-protezare au fost suplimentate. Prin-cipiul acestui program de endoprote-zare este simplu: ni se dau bani pe care, dacă nu-i consumăm, îi pierdem”, a explicat medicul.Listele de așteptare sunt atât de lungi pentru că, în primul rând, sunt mereu rezolvați pacienți aflați în stare gravă. Cert este că avantajul evident face referire la faptul că aceste proteze sunt montate în cadrul Programului Național de Endoprotezare, iar oamenii nu plătesc nimic. Desigur, având în vedere lungile liste de așteptare, mulți bolnavi decid că nu vor să aștepte șase luni sau mai mult până când le vine rândul și se duc să și le cumpere singuri. Problema este că aceste proteze sunt foarte scumpe, deci extrem de greu de accesat bătrânilor care abia au bani să trăiască de la o zi la alta.„Pentru cei care aleg această soluție, de a și le procura cu propriile forțe, protezele pot costa de la circa 1.000 de euro, o proteză simplă, primară, până la câteva mii de euro, cele de revizie, care folosesc tot felul de implanturi adiacente care suplinesc defectele osoase”, a încheiat dr. Obadă.