Asociaţiile de proprietari cu datorii la RAJA riscă să rămână fără apă

Asociațiile de proprietari cu datorii la RAJA riscă să rămână fără apă

27 de asociații de proprietari din Năvodari riscă să rămână fără apă potabilă, începând de astăzi, din cauza datoriilor de aproape 124.000 de lei către SC RAJA SA. Acestea au fost avizate pentru debranșare, având sume uriașe de plată.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majo-ritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, explică purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.Potrivit acesteia, datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală.v v vIată lista asociațiilor de proprietari cu datorii: AP 15 Sud, aleea Panseluțelor 1, blocul 15Sud, scara C, 8.008,62 lei, președinte Ion Vărzaru, administrator Angelica Tipa; AP 12 Midia, strada Midiei 10, blocul M1D scara A, 5.073,84 lei, administrator Geta Gheorghe; AP Midia, strada Midiei 22, bloc M3, 5.664,11 lei, președinte Cornel Constanda, administrator Carmen Nuca; AP bloc B1, strada Nuferilor 3, bloc B1, scara B Part, 4.147,65 lei, administrator Ștefan Stan; AP 25 Est, strada Brotăcei 3, bloc 25Est, 5.612,23 lei, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dăscălașu; AP Luceafărul, strada Albinelor 16, bloc A6 scara C, 8.336,52 lei, președinte Petrică Cazacu, administrator Carmen Nucă; AP Bl. RA1, str. Rândunelelor 17, bloc RA1, 4.297,82 lei, președinte Stelică Chiriac, administrator Florentina Mereș; AP PECO, strada Albinelor 17, bloc A8, 7.298,11 lei, președinte Marcel Moldoveanu, administrator Daniela T. Baltoi; AP Rândunica, strada Rândunelelor 2, bloc R5 scara A Part, 4.057,64 lei, președinte Mihai Iacob, administrator Gabriela Raită; AP 21 Est, strada Meduzei, bloc 22 Est scara D Part, 3.158,47 lei, administrator Gheorghe Petre; AP Bl. R1, R2, R3, R4, strada Rândunelelor, bloc R3, ap. 53, 11.608,10 lei, președinte Dumitru Tănase, administrator Vasilica Mitu; AP Gladiola, strada Crizantemelor, bloc 55, scara B, ap.13, 4.155,80 lei, președinte Marian Mâner, administrator Julieta Beli; AP Bl. A2B, strada Albinelor, bloc A2B, scara B, 2.599,85 lei, președinte Andra Damian, administrator Netuța Matei; AP Ghioceilor, strada Ghioceilor, bloc 58, scara C, 4.758,45 lei, președin-te Chira Sascău, administrator Florentina Mereș; AP F1, strada Frunzelor, bloc F1, scara A, ap. 12, 5.603,69 lei, președinte Laurențiu Cercel, administrator Silviu Sirghie; AP Vulturul, strada Ogorului, bloc O7, 2.296,38 lei, pre-ședinte Ilie Mitaru, administrator Georgeta Nicolae; AP 2 Sud, strada Liliacului nr. 8, bloc 2Sud, scara C, ap. 52, 3.294,78 lei, președinte Gheorghe Neagu, administrator Alina Clim; AP 3 Sud, strada Rândunelelor 14, bloc 3SUD, scara C, 3.677,67 lei, președintele Vasile Geamăn, administrator Alina Clim; AP Panseluțelor, strada Panseluțelor nr. 67, bloc B, ap. 23, 2.503,58 lei, președinte Vasilica Nedu, administrator Netuța Matei; AP 11 Est, strada Meduzei 2 bloc 14 Est, scara B, 4.461,67 lei, președinte Maria Vișan, administrator Ani Vasile; AP 33 Est, strada Meduzei, bloc 33Est, 4.254,61 lei, președinte Florin Petre, administrator Daniela T. Baltoi; AP 13 Est, strada Meduzei, bloc 13Est, 3.164,27 lei, administrator Ani Vasile; AP H5, strada Constanței, bloc H5, scara B, PART, 2.766,72 lei, președinte Aurelia Buruiană, administrator Daniela T. Baltoi; AP F Tașaul, strada Nuferilor bloc F Tașaul, scara A, 2.930,42 lei, președinte Marius Cojocaru, administrator Ani Vasile; AP G Tașaul, strada Nuferilor 11, bloc A, scara C, etajul 1, 4.701,53 lei, președinte Constantin Băjenaru, administrator Daniela T. Baltoi; AP P7 - P10, strada Pescărușului, bloc P17, scara B, Part, 3.851,38 lei, președinte Marian Macagiu, administrator Livia Iordache și AP G1, strada Cabanei 18, bloc G1, scara A, 7.319,46 lei, președintre Narcis Ciobanu, admi-nistrator Rodica Dumitrache.