Asociaţiile de proprietari cu datorii la RAJA, avizate pentru debranşare

Asociațiile de proprietari cu datorii la RAJA, avizate pentru debranșare

Pentru perioada 2 - 6 septembrie, 24 de asociații de proprietari ori locatari din Medgidia sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de aproximativ 90.000 de lei către S.C. RAJA S.A..Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală. „Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămâna sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, a declarat purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.Iată lista asociațiilor datornice: A.P. Bl.VS 23, str. Mihai Bravu nr. 15, 6.989,25 lei, președinte Titița Ghiță, administrator Florica Ioancea; A.P. Bl. DC1+IAS, str. Dumitru Chicoș, 6.834,6 lei, președinte Gabriel Ionescu, administrator Fănica Nicolae; A.P. Bl. R6, str. Fund. Rahovei nr. 2, 6.278,76 lei, președinte și administrator Costică Leonte; A.P. Bl. A8 Nord, str. Independenței, 7.072,45 lei, președinte Ionica Cristea Ionica, administrator Brândușa Gheorghe; A.P. Bl. C2 Sc. C Nord, str. Independenței, 2.123,64 lei, președinte Ionica Cristea, administrator Luminița Uța; A.P. Bl. A2 Sc. C, str. Independenței, 1.371,64 lei, președinte Ilie Ion, administrator Steliana Gociu; A.P. Bl. 23 Ind, str. Independenței, 3.105,51 lei, președinte Tudor Florea, administrator Traian Nisipeanu; A.P. Bl. A3 Nord, str. Independenței, 3.800,83 lei, președinte Petrică Vasile; A.P. Bl. A9 NORD, str. Independenței, 5.416,28 lei, președinte Ionica Cristea, administrator George Cojocaru; A.P. Bl. MS. 1, 2, 3, 4, str. Independenței, 8.351,95 lei, președinte și administrator Tudor Toma; A.P. Bl. A2, Sc. A Nord, str. Independenței, 1.205,52 lei, președinte Steliana Gociu, administrator Vica Șerban; A.P. Bl. E1 Nord, str. Independenței nr. 65, 4.055,56 lei, președinte Steliana Gociu, administrator Toader Cristea; A.P. Bl. D4 Sc. D Nord, str. Independenței nr. 83, 990,79, președinte Constantina Vlad, administrator Florică Florea; A.P. Cămin C1 Lot 2, str. Independenței nr. 87A, 3.651,51 lei, administrator Marian Mârlăneanu; A.P. Bl. C3 Sc. B, str. Independenței nr. 87C, 2.491,63 lei, președinte Nicoleta Trandafir, administrator Viorica Lascu; A.P. Bl. VS 8, str. Podgoriilor nr. 16, 2.604,52 lei, președinte Erol Amet, administrator Cornel Constantinescu; A.P. Bl. LS2, str. Poporului, 4.612,3 lei, președinte Gabriel Hampu, administrator A.P. Bl. LS1, str. Poporului nr. 1, 4.260,18 lei, președinte și administrator Manuela Hass; A.L. Bl. 30 Sc. B+C, str. Poporului nr. 1T, 1.620,87 lei, președinte Petre Varvara, administrator Maria Staicu; A.P. Bl. R4 Sc. A+B, str. Rahovei nr. 50, 6.989,25 lei, președinte Marin Văleanu, administrator Florica Dumitru; A.P. Bl. D9 Sc. A, str. Republicii, 1.021,72 lei, președinte Ionica Cristea; A.P. Bl. 32 Siloz, str. Silozului, 3.116,12 lei, președinte Ionica Cristea, administrator Daniela Olteanu; A.P. Bl. S2, str. Spitalului nr. 4, 2.350,38 lei, președinte Maria Staicu, administrator Stan Sasu și A.P. Bl. TV2, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, 2.912,65 lei, președinte Constantin Oprea, administrator Ionica Cristea.