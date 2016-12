Asociaţiile cu datorii la RAJA riscă să rămână fără apă

Asociațiile cu datorii la RAJA riscă să rămână fără apă

Pentru perioada 26 - 30 ianuarie, 39 asociații de proprietari din Năvodari și Mihail Kogălni-ceanu sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de peste 214.000 lei către S.C. RAJA S.A.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convențiile de facturare individuală”, explică purtă-torul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea.Iată lista datornicilor: A.P.33 Est, str. Meduzei, 4.411,59 lei, președinte Florin Petre, administrator Tamara Baltoi; A.P.G Tașaul, str. Nuferilor nr. 11, 5.084,64 lei, administrator Tamara Baltoi; A.P. Peco, str. Albinelor nr. 17, 17.393,5 lei, pre-ședinte M. Măgureanu, administrator Tamara Baltoi; A.P. RA2, str. Rândunelelor nr. 19, 5.105,62 lei, administrator Tamara Baltoi; A.P.2 Sud, aleea Liliacului nr. 8, 3.599,16 lei, Gh. Neagu, administrator Alina Clim; A.P. 3 Sud, str. Rândunelelor nr. 14, 3.961,42 lei, președinte Vasile Geamăn, administrator Alina Clim; A.P. Albinelor 12, str. Albinelor nr. 12, 3.008,81 lei, administrator Cătălin Cotigi; A.P. 25 Est, str. Brotăcei nr. 3, 7.321,71 lei, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dăscălașu; A.P. 55 Sc. A-B, str. Crizan-temelor nr. 6, 3.586,36 lei, președinte Gh. Geambazu, administrator R. Dumitrache; A.P. M2A, str. Midiei nr. 9, 3.050,5 lei, președinte Mirela Dogariu, administrator Maria Enica; A.P. 12 Midia, str. Midiei nr. 10, 6.081,67 lei, președinte A. Căpitanu, administrator Geta Gheorghe; A.P. Culturii C1, str. Culturii nr. 5, 3.345,68 lei, președinte Iuliana Stănescu, administrator Radu Ion; A.P. Liliecii, str. Liliacului nr. 5, 3.286,33 lei, administrator Rada Ion; A.P. P7 - P10, str. Pescărușului, 4.265,41 lei, pre-ședinte Marian Macagiu, administrator Livia Iordache; A.P. Bl. A2B, str. Albinelor, 3.330,68 lei, președinte Andra Damian, administrator Netuța Matei; A.P. Pan-seluțelor, str. Panseluțelor nr. 67, 3.097,14 lei, președinte Vasilica Nedu, administrator Netuța Matei; A.P. Troița, str. Constanței, 3.060,92 lei, președinte Gh. Irimia, administrator Netuța Matei; A.P. Crinului 2, str. Crinului nr. 2, 3.000,44 lei, administrator Ana Maxim; A.P. bl. RA1, str. Rândunelelor nr. 17, 4.586,08 lei, președinte Stelica Chiriac, administrator F. Mereș; A.P. Ghioceilor, str. Ghio-ceilor, 3.261,07 lei, președinte Chira Sascău, administrator F. Mereș; A.P. bl. R1, R2, R3, R4, str. Rândunelelor, 10.047,09 lei, președinte Ion Alexandru, administrator Vasilică Mitu; A.P. Vulturul, str. Ogorului, 8.889,44 lei, președinte Ilie Mitaru, administrator G. Nicolae; A.P. Luceafărul, str. Albinelor nr. 16, 3.258,34 lei, administrator Carmen Nuca; A.P. 12 Est, str. Meduzei, 6.161,18 lei, pre-ședinte C. Dumitrașcu, administrator Maria Omocea; A.P. 2 E, str. Constanței, 15.660,48 lei, președinte Aneta Pănuș; A.P. 30 Est, str. Delfinului nr. 6, 4.182,56 lei, președinte Stelian Talpac, administrator Ioana Pătrașcu; A.P.21 Est, str. Meduzei, 7.013,33 lei, administrator Gh. Petre; A.P. A9 Peco, str. Albinelor nr. 17, 5.492,17 lei, președinte Mihail Besnea, administrator Gabriela Raită; A.P. Rândunica, str. Rândunelelor nr. 2, 5.069,79 lei, președinte Mihai Iacob, administrator Gabriela Raită; A.P. Metrou, str. Constanței nr. 21, 3.219,93 lei, președinte Aurica Dima, administrator C. Rusu; A.P. Nufărul 34 Est, str. Nuferilor nr. 10, 4.198,39 lei, președinte Manole Badea, administrator Viorica Simion; A.P.1 Sud, str. Rândunelelor nr. 16, 3.253,16 lei, președinte Ioan Țintaru, administrator V. Simionov; A.P. F1, str. Frunzelor, 6.348,98 lei, președinte C. Cercel, administrator Silviu Sirghie; A.P. Est, str. Meduzei nr. 2, 4.134,78 lei, președinte Maria Vișan, administrator Ani Vasile; A.P.13 Est, str. Meduzei, 23.276,4 lei, președinte D. Mârlăneanu, administrator Ani Vasile; A.P. F Tașaul, str. Nuferilor, 3.002,9 lei, administrator Ani Vasile.În localitatea Mihail Kogălniceanu, riscă să fie debranșate asociațiile de proprietari A.P. 5, A.P. 3 și A.P. 10, de pe strada Tudor Vladimirescu, 1.340,67 lei.