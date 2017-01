Asistenţa medicală de la ţară se face fără bani şi aparatură, dar cu mult suflet

Asistența medicală de la țară se face fără bani și aparatură, dar cu mult suflet

Se zice că viața la țară este cea mai sănătoasă. Asta până te îmbolnăvești. Medicii sunt puțini, farmaciile rare, dotările lipsesc cu desăvârșire, nu mai rămâne decât sufletul mare și devotamentul unor doctori. Dar astea, chiar dacă te ajută, nu te pot vindeca întotdeauna. Iar statul „se îngrijește” de oameni așa cum poate. Fără subvenții pentru achiziționarea aparaturii, fără bani și fără facilități, medicii de la țară sunt lăsați în, fundul gol pe uliță, cum s-ar spune. Să se descurce! În comuna Chirnogeni locuiesc peste 2.000 de persoane. Alte aproximativ 2.000 stau în satele arondate, Plopeni și Credința. Aceștia beneficiază de servicii medicale din partea a doi medici de familie. Unul își are cabinetul în Chirnogeni și unul în Plopeni. De asemenea, în zonă există numai două farmacii, una la Chirnogeni și una la Plopeni. Am vizitat cabinetul medicului de la Chirnogeni într-o zi din timpul săptămânii. Nu era aglomerație mare, dar nici nu se stătea degeaba. Asistenta tocmai îi făcea o injecție unei fetițe care plângea de mamafocului, iar doamna doctor dădea consultații. Ne-am așezat și noi frumușel la coadă, mulțumind în gând la toți sfinții că nu suntem bolnavi. Cabinetul, e drept, de la țară, arăta curat, îngrijit, se vedea că se pusese suflet acolo. Pe un perete am observat fotografii cu toți bebelușii din comună, în vizită la medicul de familie. 1.150 de lei rata la ecograf și 1.000 de lei pe transport Când ne-a venit rândul, am intrat în cabinet surprinși de tinerețea doamnei doctor. Dr. Luiza Călinescu, după cum ni s-a recomandat, are în îngrijire 1.736 de pacienți, dintre aceștia numai 1.600 sunt asigurați. „În medie avem cam 20-30 de pacienți pe zi, iar programul este zilnic. Încercăm să fim cât mai prompți și să ne oferim serviciile cât mai bine. Și, chiar dacă pentru neasigurați ar trebui să rezolvăm numai urgențele, nu le iau bani nici la consultații. Dacă nu îi ajutăm noi, cine să îi ajute?”, ne explică medicul. Cei mai mulți dintre pacienții care-i trec pragul sunt pensionari. Suferă de boli specifice vârstei, boli cardiovasculare, afecțiuni la plămâni și diabet. La copii e mai simplu. Mai răcesc din când în când, dar nu au probleme grave de sănătate. Singura problemă gravă de care se plânge doamna doctor este cea a lipsei banilor. „S-au redus, atât valoarea punctului, cât și valoarea serviciilor medicale, așa că banii sunt din ce în ce mai puțini. În plus, noi ne plătim singuri tot ceea ce ține de organizarea cabinetului, asistent medical, chirie, apă, lumină, telefon, internet. De curând, mi-am achiziționat un aparat ecograf, în rate. Din păcate, nu am mai avut și 1.500 de lei pentru a plăti cursurile necesare ca să îl pot folosi. Rata lunară la ecograf este de 1.150 de lei, iar altă 1.000 de lei se duce pentru că fac naveta zilnic, de la Techirghiol. După ce achit astea și chiria, tot ce mai trebuie, nu mai rămân cu nimic. Pentru ca să pot trăi sunt nevoită să mai lucrez și la Serviciul de Ambulanță”, ne povestește dr. Luiza Călinescu. O lună concediu în cinci ani Despre devotament nu ne spune nimic. Vedem după cum discută cu pacienții că-i cunoaște foarte bine. Le cunoaște atât problemele medicale, cât și cele de viață. Se uită cu dragoste la un bebeluș, mârâit, pentru că îi dau dinții (ne explică mama sa). Îl consultă, îl gâdilă, vorbește cu el, iar micuțul o răsplătește cu un zâmbet larg, știrb și cu un gângurit. Abia atunci ne spune doamna doctor: „Sunt de cinci ani în Chirnogeni și nu am avut concediu în tot acest timp decât o lună, atunci când am născut”. Și cum ar putea să părăsească toate cele aproape 2.000 de suflete care depind de mâna și sufletul său mare ca să se facă bine?