Asistenta de la Liceul de Artă riscă să rămână fără autorizaţia de liberă practică

Acuzată că a încercat să vaccineze o elevă cu o seringă contaminată

Asistenta de la Liceul de Artă riscă să rămână fără autorizația de liberă practică

Asistenta medicală de la Liceul de Artă, din Constanța, acuzată că ar fi intenționat să vaccineze o elevă cu o seringă contaminată, riscă să-și piardă dreptul de liberă practică. Dr. Tanța Culețu, directorul executiv al Autorității de Sănătate Publică, ne-a declarat că dr. Traian Iordache, medicul din cabinetul școlar de la Liceul de Artă, a făcut o reclamație scrisă în care a relatat cele întâmplate. Astfel, în timp ce se efectua vaccinarea împotriva hepatitei, Aurelia Iurea, asistenta reclamată, ar fi scăpat o seringă în găleata cu deșeuri, după care s-a aplecat să o ia, cu intenția de a o folosi. Medicul i-ar fi zis să nu o ia, asistenta a aruncat-o la loc, după care și-a pus o mănușă și a intenționat din nou să ridice seringa. Medicul i-ar fi atras atenția, după care a trimis-o să se spele pe mâini și a continuat vaccinarea alături de cealaltă asistentă din cabinetul școlar. Dr.Tanța Culețu ne-a explicat că, alături de reclamația scrisă, medicul a mai adus și declarații din partea elevelor care au fost de față la scena relatată, dar și din partea unui grup de elevi care reclamă că asistenta respectivă are un comportament necorespunzător și că le-a adresat jigniri în mai multe rânduri. ASPJ a trimis reclamația, dar și declarațiile elevilor Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (OAMMR). Cazul a intrat în atenția Comisiei de Disciplină a acestei instituții, iar asistenta a ajuns la OAMMR pentru a da declarații. De asemenea, ASPJ a informat conducerea Spitalului Județean, care are calitatea de angajator, vizavi de cele întâmplate. „În funcție de verdictul Comisiei de disciplină, angajatorul va lua măsurile necesare", a precizat dr. Culețu. Directorul ASPJ a menționat că, pentru o astfel de faptă, asistenta riscă să rămână fără autorizația de liberă practică.