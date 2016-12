Şase copii romi îşi câştigă existenţa cerşind

Șase copii romi își câștigă existența cerșind

Șase copii ai unei familii de romi au fost părăsiți de părinți de mai bine de o lună. Dacă mama a plecat nu se știe unde, tatăl a fugit cu o turcoaică, de micuți având grijă acum o nepoată care și-a făcut milă de ei. Copiii sunt cei care aduc bani în casă, din cerșit. Cel mai mare dintre copii are 12 ani. În urmă cu o lună, șase copii ai unei familii de romi au fost părăsiți de părinți. Din motive necunoscute, mama i-a lăsat, iar tatăl a plecat cu o altă femeie și a părăsit locuința în care se află acum micuții. Nu au ținut cont că rămân singuri, nu s-au întrebat nicio clipă dacă au ce mânca, dacă are cine să-i spele sau să le ofere mângâiere dacă au nevoie. Copilașii părăsiți nu au niciun venit decât ceea ce primesc din mila oame-nilor. Ei stau și cerșesc în fața bisericii Romano-Catolice „Sfântul Anton”. Cu toții sunt minori și nu merg la școală sau la grădiniță, cu excepția celui mai mare care are 12 ani. Cerșesc în fața bisericii În prezent, de micuți are grijă Ana Duțu, o rudă a familiei, căreia i s-a făcut milă de cele șase suflete. „Mama lor a lăsat șase copilași de izbeliște, iar tatăl mai vine și ia copiii și-i duce la bunică să-i mai spele pentru că aici nu au apă rece, apă caldă, lumină și nici căldură iarna. Practic trăiesc în mizerie”, ne spune mămica de ocazie. Condițiile de trai din locuința în care stau abuziv în zona peninsulară sunt primitive, la data vizitei noastre cu toții fiind înghesuiți între patru pereți. Erau murdari, ne-mâncați și plini de purici. Ana Duțu are grijă cum poate ce cele șase suflete plus familia ei. Nu înca-sează alocația copilașilor și nici nu lucrează. „Singurul venit este cel adus de soțul meu care lucrează la cimitir cu ziua și acceptă situația doar pentru că îi este milă de micuți, care nici măcar nu sunt ai lui”, ne mărturisește femeia. Cazul, în atenția Protecției Copilului Cazul celor șase copii abandonați de părinți nu este o prioritate pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC). Ei știu doar varianta tatălui care le-a solicitat o locuință. Vizite la direcție a tot făcut, însă a omis să le spună asistenților maternali că și-a părăsit copiii. Ana Duțu ar vrea, după cum i-au sugerat și vecinii, să vină cineva de la Protecția Copiilor să-i ia pe copii. Cu toate că Ana Baltariu, una dintre vecine, a sunat la DGASPC Constanța, după cum ne-au mărturisit vecinii, nimeni nu a venit. Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, ne-a spus: „Pentru că a primit ordin de evacuare de la primărie, tatăl a venit să ne ceară nouă o locuință și ar fi dorit, dacă nu se întrevede vreo soluție, să lase trei copilași în îngrijirea Protecției Copilului. Noi l-am sfătuit să depună dosarul la primărie, pentru că nu noi dăm case”, ne-a explicat Roxana Onea. Dacă în realitate copiii au fost abandonați, asistenții sociali spun că Didina Niculai, mama micuților, a plecat la Buzău la mama ei, nu că ar fi fugit. Ulterior urmează să se stabilească dacă i-a părăsit sau nu. „Pentru că tatăl nu are acte, mama micuților este cea care încasează alocația de stat a copilașilor. Se va lua legătura cu mama care este la Buzău, pentru că micuții urmează domiciliul mamei”, ne-a explicat procedura purtătorul de cuvânt. Ana Duțu ne-a spus că doar fata de 12 ani merge la școală. Tatăl are altă variantă, declarându-le asistenților sociali că trei dintre ei merg la școală. „Vom face verificări și la școală să vedem dacă sunt înscriși în programul de alfabetizare”, ne-a mai spus Roxana Onea. Dacă asistenții sociali ai DGASPC Constanța nu fac o anchetă la fața locului să vadă adevărata stare a celor șase copii și, even-tual,să-i ia de acolo, situația va rămâne la fel. Sau poate că, până la urmă, atât mama care a fugit de acasă, cât și tatăl care a plecat cu altă femeie, își vor aminti că au acasă șase copii care nu au ce mânca, nu au cu ce să se spele și cine să le fie alături în caz de nevoie.