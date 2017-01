Aşa arată Spitalul Regional Constanţa

Așa arată Spitalul Regional Constanța

Despre construirea unui spital regional la Constanța se discută de aproape cinci ani. Până în prezent însă, abia au fost obținute câteva acte. Reprezentanții DSP se justifică, spunând că nu au primit banii promiși. Guvernul României a aprobat un Memorandum privind demararea construcției a șase spitale regio-nale. Este vorba, potrivit oficialilor Ministerului Sănătății, de spitale „de elită”, ce vor fi realizate în parteneriat public - privat și vor fi gândite astfel încât „să asigure condiții de asistență medicală de urgență unitară, în special pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară în domeniul terapiei”. Mai mult, ministrul Cseke Attila a afirmat că acest proiect este „unul dintre cele mai impor-tante proiecte de investiții în infrastructură spitalicească din ultimii 30 de ani”. „Are șanse reale de realizare, deoarece finanțarea nu are legătură cu bugetul statului, iar managementul va fi privat. Dar, chiar dacă spitalele vor fi construite cu fonduri private, vor funcționa în regim public, pacienții beneficiind de tratament în același sistem al asigurărilor publice de sănătate, ca în prezent, într-un spital public”, a adăugat ministrul. Cele șase spitale regionale urmează să fie construite la Cluj, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara și București. 15.000 de lei, cheltuiți degeaba Și constănțenilor li s-a promis, încă de acum cinci ani, un spital regional universitar. Diferența este că unitatea de la malul mării urma să fie realizată din fonduri de la bugetul Sănătății și, după cum anunțau la un moment dat mai marii ministerului de resort, de la Banca Mondială. Banii însă nu au sosit. Au fost promiși, dar nu și alocați, după cum spun reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța. Astfel, în toamna lui 2007, șefii de la acea dată ai direcției anunțau că ministerul va aloca 116 milioane de euro pentru construirea clădirii și achiziționarea echipamentelor medicale necesare și că, în primăvara lui 2008 va începe construcția. Ba chiar au fost anunțate, în 2009 și 2010, și licitații internaționale pentru găsirea constructorului. Acestea nu au mai avut însă loc. Dacă s-ar fi respectat planul inițial, probabil, în prezent, ar fi fost realizată o bună parte din clădire. Probabil. Însă, până acum, nu s-a pus nici măcar temelia imobilului, nu a fost organizată nici măcar licitația pentru găsirea constructorului… Tot ce s-a reușit a fost strângerea unei părți din docu-mentația necesară. Mihaela Cristina Schipor, director financiar al DSP Constanța, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Până la ora actuală a fost realizat studiul de fezabilitate, cadastrul și intabu-larea terenului și au fost întocmite o parte din actele pentru PUZ. Pentru toate acestea au fost cheltuiți în jur de 15.000 de lei”. În plus, lună de lună se cheltuiesc câteva sute de lei pentru asigurarea pazei terenului din Km 5, din apropierea serelor, unde ar urma să se ridice spitalul. Unitatea medicală întârzie însă să fie ridicată! Dacă s-ar găsi un investitor… „Proiectul Spitalului Regional din Constanța stagnează. Suntem încă la stadiul de proiect. Au fost obținute unele acte, unele autorizații, dar nu are rost să continuăm, până nu găsim o sursă de finanțare”, este explicația oferită de dr. Constantin Dina, directorul executiv al DSP Constanța. De altfel, în condițiile în care proiectul nu poate fi susținut de la bugetul de stat (deși, după cum spuneam, au tot fost promise fonduri, an după an), singura variantă rămâne, în opinia lui Dina, tot un parteneriat public-privat. „Dacă s-ar găsi un investitor privat, alta ar fi situația. Nimic nu le împiedică pe autorită-țile locale să se implice, să găsească un investitor. Ministerul Sănătății nu ar spune nu”, a afirmat medicul. În plus, potrivit acestuia, ridicarea și echiparea spitalului regional este estimată la 350 de milioane de euro. De menționat că, atunci când a fost redactat proiectul, valoarea investiției abia depășea 100 de milioane de euro. În acte cel puțin.