Artele marţiale - tratament pentru copiii cu autism (galerie foto)

La Centrul de zi din Constanța

Artele marțiale - tratament pentru copiii cu autism (galerie foto)

Trăiesc într-o lume a lor - plâng mai mereu, comunică prin țipete, nu știu să se joace și nici să spună ce îi doare. Este vorba de copiii cu autism, niște micuți extrem de frumoși, dar care au nevoie să învețe, pas cu pas, orice activitate considerată banală de alții. De 1 iunie, de ziua lor, micii beneficiari ai Centrului de zi pentru Copii cu Autism au organizat un spectacol, pentru a demonstra cât de sârguincioși au fost și cât de multe au învățat în cele opt luni de când funcționează unitatea. În județul nostru sunt diagnosticați cu autism, în prezent, peste 200 de copii, de diverse vârste. Doar 30 dintre ei pot să urmeze schemele terapeutice, gratuit, în cadrul Centrului de zi pentru Copii cu Autism, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Constanța. Numărul de locuri este limitat și nici bani nu sunt prea mulți. Copilașii, cu vârste cuprinse între trei și nouă ani, vin la centru de la ora 8,00, iar până la ora 14,00 învață să se joace, să recunoască obiectele, culorile sau să interacționeze cu ceilalți copii. Dacă la început se speriau de persoanele pe care nu le cunoșteau și se retrăgeau într-un colț al camerei, țipând (atitudine tipică micuților diagnosticați cu autism), acum zâmbesc fără teamă. Și-au făcut prieteni printre colegii de grupă, printre îndrumători și se bucură când îi reîntâlnesc. Ieri, de ziua lor, copiii le-au arătat părinților și bunicilor, dar și musafirilor centrului, ce știu să facă. Copiii cu autism fac sport cu un instructor de arte marțiale Spre deosebire de alte centre din țară, micuții de la unitatea constănțeană au posibilitatea să urmeze o terapie prin sport, cu ajutorul lui Paul Cojocaru, instructor de arte marțiale. Acesta povestește că practică artele marțiale de 20 de ani și a intrat prima dată în contact cu micuții cu autism la o grădiniță, unde preda ora de educație fizică. Copiii erau marginalizați, pentru că educatoarele nu știau să comunice cu ei și pentru că erau gălăgioși. Dar trebuia făcut ceva, așa că sportivul a început să lucreze în particular cu ei. De șapte luni este voluntar în cadrul centrului constănțean, unde face sport cu micuții, de trei ori pe săptămână. „Se observă îmbunătățiri. Dacă la început trebuiau montați, la orice mișcare, acum execută singuri, ceea ce este un progres. Sigur, sunt diferențe, în funcție de gradul de afectare. Sunt copii care încă au nevoie de îndrumare, alții s-au deprins să ridice singuri mânuțele”, ne-a spus voluntarul. Copiii fac exerciții din gimnastica de bază, mersul lateral, mișcatul brațelor, ocolirea obstacolelor, lucruri pe care, fără terapie, nu le-ar fi realizat. Și se bucură, pentru că, pentru ei, este o joacă. Paul Cojocaru spune că acest centru este singurul unde se practică „terapia prin sport”. „Am căutat studii în acest domeniu, dar nu am găsit, nu se mai practică în altă parte sportul ca terapie pentru autism, deși ar trebui”, a adăugat el. Iar copilașii au demonstrat, în spectacolul de ieri, că lecțiile de sport au dat roade. Voluntarii, de real ajutor în terapie Instructorul nu este singurul voluntar care lucrează cu micuții autiști din centrul constănțean, ne-a spus Steluța Dae, șefa unității. „Avem și o tânără, psiholog, care a rămas fără loc de muncă și nu și-a mai găsit în altă parte și vine, zi de zi, în program normal, pentru a lucra cu cei mici. Alți voluntari vin de două, trei ori pe săptămână, cum poate fiecare”, a precizat reprezentanta centrului. În acest mod, la ora actuală fiecare copil are un îndrumător - totul sub supravegherea angajaților centrului - astfel că terapia este eficientă. Persoanele care vor să fie voluntari se pot adresa DGASPC Constanța, unde vor afla ce acte și analize medicale le sunt necesare. În condițiile de criză, când organigramele sunt reduse, iar banii puțini, voluntariatul este o soluție pentru a-i ajuta pe copilași. În toamna acestui an, câțiva dintre copii vor părăsi centrul, pentru a merge la școală. Părinții ar dori să continue, în paralel, și terapia, dar, deocamdată, în centru, programul de terapie este doar de dimineață (nu există personal și pentru o tură de după-amiază) și s-ar suprapune cu orele de școală. Au însă și o veste bună. Asociația de părinți „Harap Alb”, înființată în urma deschiderii respectivului centru, se află în tratative cu Inspectoratul Școlar Județean pentru deschiderea unei clase pentru copiii cu autism la Școala Specială nr. 2.