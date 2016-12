ARHIVA FOTO / Mama lui de pod! Despre comunism şi incompetenţă

ARHIVA FOTO / Mama lui de pod! Despre comunism și incompetență

O spun, din capul locului, că mă număr printre cei care detestă comunismul. Am prins acei ani crânceni în care doar vântul mai flutura prin magazine, iar oamenilor le era frică să-și exprime liber gândurile și sentimentele. Bunicii au pătimit mult din cauza scursurilor roșii, dar aceasta este altă poveste, pe care o voi pune pe hârtie, la un moment dat. Am făcut această scurtă introducere, pentru a trece rapid în zilele noastre.Traficul de coșmar de pe podul de la Agigea este bine cunoscut tuturor, atât constănțenilor, celor care locuiesc în zonă, cât și turiștilor, care, indiferent de orașul din care pleacă spre litoral, consultă toate mediile online, întrebarea la zi fiind „Cum se mai circulă astăzi pe podul de la Agigea?”. Se circulă mizerabil oameni buni, așa se circulă, trebuie să fii înarmat cu multă răbdare, cu motorină în rezervor și instalație curățată de aer condiționat.Ne anunță colegul Sorin Hulubei, de la Eveniment, citându-l pe „boss-ul” de la CNADNR, Cătălin Homor, că traficul pe podul de la Agigea se va închide de la 1 septembrie, pentru finalizarea lucrărilor. Aud de ani de zile această placă. Se vor termina lucrările, vom circula, în sfârșit, civilizat. Când Europa este plină de obiective de anvergură (viaducte, tuneluri sub strâmtori etc.), de construcții impresionante realizate în timpi record, noi, românii, stăm și facem închinăciuni și plecăciuni în fața unui pod construit, să recunoaștem, de comuniștii mult huliți.Am consultat apoi arhiva foto a ziarului Cuget Liber și am selectat pentru dumneavoastră, cititorii, câteva cadre surprinse, de-a lungul timpului, de fotoreporterii noștri. Sunt imagini care vorbesc de la sine despre amploarea șantierelor: la Canalul Dunăre - Marea Neagră, la podul de la Agigea, la ecluză. Cum naiba de reușeau comuniștii să finalizeze asemenea proiecte de anvergură, iar acum, la aproape 27 de ani de la căderea regimului, tooot stăm și numărăm hobane și parapeți. Dacă „urgia roșie” a avut, totuși, ceva bun, cred că la acest capitol, al lucrărilor majore de infrastructură, trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Am cunoscut, recent, un om cu părul alb, care a construit, practic, un oraș în anii comunismului. Acel om știe „rețeta”, nu-l poți păcăli. Despre ce se întâmplă astăzi, în problema de față, a folosit un singur cuvânt. Mă așteptam să fie hoție. Nu, a fost altul: INCOMPETENȚĂ.Concluziile le trageți singuri, dragi cititori. Până atunci, să aveți nervi de oțel când treceți podul de la Agigea, iar din toamnă, pregătiți-vă de o mini-excursie în județ pentru a ajunge la Mangalia!