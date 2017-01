Arhitectul şef al Constanţei a demisionat imediat după alegeri

5

Pesedei cu fata umana

Nu va lasati vrajiti.Spuneam ca peneleii sunt tot un fel de pesedei dar putin mai prositi.Diferenta intre pesedei si penelei este ca primii stiu sa minta cu talent,stiu sa ne manipuleze gandurile in timp ce fratii lor sunt prosti ca noaptea.Primii au strategii politice adevarate.Exista cineva in umbra PSD-ului care se ocupa numai de psihologia maselor.Baiatul ala este expert in psihologie.Si la Constanta a existat un strateg al politicii de la care Mazare si-a luat notite cu multa seriozitate.Stiu cine a fost,nu-l pomenesc.Nu vi se pare curios ca in Romania opozitia este mereu fragmentata in timp ce mostenitorii Partidului Comunist sunt mereu castigatori si uniti ? Situatia este asemanatoare cel putin in R. Moldova si in Rusia.Ca sa revenim la oile noastre,veti fi martorii unei schimbari totale de mentalitate in politica locala a PSD-ului.Veti fi mintiti si pacaliti cu mult talent.Asta pana la alegerile din toamna.De exemplu,Dragnea se vrea factor de echilibru in stat inte un Tariceanu,adolescentul rebel,si incapabilul Iohannis,taticul cel ursuz omul vandut serviciilor.Dragnea,unul din mercenarii loviturii de stat din 2012 joaca azi rolul politicianului cu o gandire profunda.Fagadau,gusterul bland din Constanta joaca rolul politicianului care vrea sa se rupa de trecutul rusinos al PSD Constnata.El este omul care da impresia ca face curatenie in Primarie.El este pesedistul de omenie,pesedistul cu fata umana,pesedistul destept,pesedistul legat de interesele cetateanului,nu ca golanul Mazare.Gata baieti,a plecat doamna Luiza,de azi incolo s-a terminat cu balamucul din arhitectura orasului.Asta pana la alegeri.