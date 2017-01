Are doar 17 ani şi suferă de o boală extrem de rară ce îi distruge ficatul

Sorin are nevoie de ajutorul nostru!

Are doar 17 ani și suferă de o boală extrem de rară ce îi distruge ficatul

Are doar 17 ani și toată viața înainte. Arată ca un adolescent obișnuit, dar este special. Dacă te uiți la Sorin nici nu îți poți închipui că are handicap de gradul întâi. O boală extrem de rară amenință să-i întunece tinerețea. Fără tratament adecvat, în străinătate, boala sa va evolua. În următorii ani, ficatul se va distruge complet și va avea nevoie de un transplant. O speranță a apărut însă, recent, de la un institut din Statele Unite ale Americii, care îi oferă gratuit tratamentul. Sorin Mocanu este elev la Colegiul Comercial „Carol I”. Suferă, de când s-a născut, de o boală extrem de rară - boala Wilson. Nu are cromozomul 13 și organismul său nu poate să elimine cuprul acumulat. Neeliminat, acesta se acumulează la nivelul ficatului sau al creierului. În cazul lui Sorin, cuprul se acumulează în ficat și a dez-voltat deja o formă de ciroză. De asemenea, din cauza medica-mentelor care i se administrează în permanență, au apărut efecte adverse și a fost diagnosticat cu betatalasemie minoră. „Pentru a-i menține o stare de sănătate cât se poate de bună, Sorin trebuie să țină un regim alimentar extrem de strict. Nu are voie să consume grăsimi și este nevoie de foarte multe fructe și legume. Toate acestea, din păcate, la noi, în România, costă foarte mult, iar din salariul de bugetar al soțului meu și al meu, abia reușim să acoperim costul tratamentului și al regimului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Maria Mocanu, mama lui Sorin. Boala este extrem de rară, și, potrivit statisticilor se întâlnește un caz la 30.000 de copii. În prezent, în județul Constanța sunt diagnos-ticați cinci copii, dar există riscul să fie mai mulți. Mai ales că boala este destul de dificil de depistat. „Noi am diagnosticat-o la nouă ani, dar prima criză a făcut-o la șapte ani. Atunci s-a spus că este vorba despre o indigestie, dar era primul semn. Ulterior, am ajuns la doamna doctor Cristina Mihai, care studia boala Wilson, având și dânsa un nepot afectat. De atunci facem mereu tot felul de analize și tratamente foarte scumpe. Am înaintat solicitări de ani de zile la Casa Județeană de Asigurări și la Ministerul Sănătății, dar nu am primit niciun răspuns și niciun fel de sprijin”, ne-a mai precizat Maria Mocanu. O speranță licărește din… America Prin același medic constănțean, părinții lui Sorin au aflat de un institut din Statele Unite ale Americii, unde a fost găsit un tratament experimental pentru boala Wilson. „Boala este în cercetare, însă medicii de la institutul respectiv au descoperit un medicament nou, neomologat în alte țări europene. Sunt de acord să îi vadă și pe copiii noștri și să le ofere tratamentul pentru un an de zile. Singura problemă este deplasarea până în Connecticut. Institutul suportă costul analizelor, investigațiilor, tratamentului, însă nu și al transportului. Am făcut o socoteală și, pentru a merge împreună cu Sorin, avem nevoie de suma de 5.000 de dolari. Noi însă nu mai avem resurse. Veniturile modeste se duc pe cheltuielile zilnice de regim și tratament”, ne-a povestit mama lui Sorin. Cazul său a intrat și în atenția organizației nonguvernamentale World Vision, însă și noi îl putem ajuta pe Sorin să trăiască o viață normală și să se bucure de tinerețea sa. Persoanele care doresc să contribuie la colectarea sumei necesare pentru transportul în Statele Unite ale Americii o pot contacta direct pe Maria Mocanu, la numărul de telefon 0728/134.121.