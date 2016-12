AR FI O SOLUŢIE ŞI PENTRU CONSTANŢA?

AR FI O SOLUȚIE ȘI PENTRU CONSTANȚA?

Ştire online publicată Joi, 27 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Industria arădeană are un nou viitor. În halele unde altădată erau fabricate strunguri, mândria economiei comuniste, acum oamenii produc tramvaie ultramoderne. La fosta Uzină de strunguri „Aris” acum funcționează Fabrica de Tramvaie.Modelul „Imperio” este produs de Astra Vagoane Călători SA și Siemens. „Acest tramvai este construit în colaborare cu Astra Vagoane Călători, aici, în Arad. Suntem foarte bucuroși că am reușit să realizăm această colaborare care a devenit una de succes”, a declarat Arnulf Wolfram, președinte Mobility Division CEE – Simens.„Imperio” va fi produs în varianta de ecartament metric și normal. Tramvaiul are podeaua complet coborâtă, este dotat cu rampe de acces pentru persoane cu dizabilități, cărucioare pentru copii și zonă de acces fără bare. În funcție de numărul de module, „Imperio” poate transporta 168 sau 240 călători.Din punct de vedere energetic, constructorii săi spun că acest tramvai este cel mai economic din lume, conform unui calcul făcut în funcție de tariful la energie consumată/numărul de călători/kilometri. Prețul este bun, spun specialiștii: 1,7 milioane de euro, cu 30 la sută mai ieftin decât tramvaiele fabricate pe piața mondială. Primele tramvaie „made in Arad” ar putea intra în circulație în câteva luni. „Imperio” a fost prezentat în premieră la Arad și în luna august, cu ocazia Zilelor Aradului, arădenii vor putea să-l admire.