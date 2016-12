Aqua park-ul acoperit de la Năvodari devine realitate. Au început lucrările

4

Da bine Navodari

Sa nu devin carcotasi,imi doresc toate aceste proiecte pentru orasul Navodari,insa nu exista niciun fel de interes din partea Primariei Navodari,de control,Piat de peste a depasit demult termenul,Cemtrul de afaceri ,sta in acelasi stadiu de 4 luni de zile,despre Largirea drumului Mamaia - Navodari sunt sub orice critica,dupa orice ploaie vezi ca asfaltarea ne mai asteapta inca cel putin 6 luni,de unde Dl Constantin 15 Martie,de unde DL Viceprimar SUPARAT ,nu faceti nimic,la tronsonul iesire din Mamaia,dupa fiecare perioada de ploaie critica,oamenii lui Dragnea ,TEL Drum ,au grija sa spele soseaua,la noi in Navodari se vad vizitele dese ale Vicelui,si durerea de PIIIX !! Vai de noi,Daca eram in Regimul Mazare ,mergeam demult pe asfalt,European. Navodareni,treziti-va. ! Rompetrolll,ce facem ??? JTG,DL MOGA !!