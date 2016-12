Aqua Carpatica se apără în scandalul apelor pline de germeni! Iată ce spune preşedintele companiei

Aqua Carpatica se apără în scandalul apelor pline de germeni! Iată ce spune președintele companiei

Iată ce le transmite președintele Aqua Carpatica, Yannis Jean Valvis, tuturor consumatorilor: „Ca urmare a apariției așa-zisei «anchete» cu caracter dubios și cu un explicit caracter denigrator, în care «veterinarii devin specialiști în ape minerale», simt nevoia să asigur milioanele de consumatori ai izvoarelor AQUA Carpatica că produsele noastre au fost și sunt constant de o calitate și o puritate deosebită. Asigur personal toți consumatorii AQUA Carpatica că produsele noastre finite sunt absolut sigure și benefice pentru consum. AQUA Carpatica distribuie constant cea mai pură și sănătoasă apă minerală din lume. Buletinele de analize publicate de către un ziar central (Libertatea) sunt eronate și întocmite fără respectarea procedurilor prevăzute de lege”.Potrivit acestuia, veterinarii de la Direcția Sanitar Veterinară (DSV) București „au încălcat într-un mod grav metodele legale privind analizele apelor minerale naturale pentru metode precise”. „1. Au aplicat o metodă de analiză folosită pentru ape potabile și nu cea privind apele minerale naturale. Metodele 458/2002 si 311/2004 menționate pe buletinele DSV București se referă numai la apele potabile (apele tratate chimic/clorinare prin care se elimină toți germenii). Metodele pentru apele minerale naturale sunt altele, cele prevăzute de HG 1020/2005 în România (la nivel European Directiva 2009/54/CE) unde indicatorii microbiologici sunt reglementați prin anexa 4, pct. D la poziția 4.5. 2. Cum reiese din buletinele eronate, metoda menționată de DSV București, metoda SR EN ISO 6222/ 2004, impun analize făcute la mai mult de 12 ore după îmbuteliere. Probele analizate nu au respectat stas-ul menționat. 3. Cum reiese din buletinele eronate, probele nu au fost sigilate. Ne întrebăm cum un organism al statului român își permite să emită și semneze buletine pentru probe nesigilate și colectate neconform cu reglementările legale. 4. DSV București nu are la dispoziția părților interesate contraprobe. Buletinele lor neconforme nu pot fi controlate de nimeni, dar sunt comunicate totuși pe canalele media publicului român. 5. DSV București recunoaște în scris, în acest «raport» că «opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR», înțelegem că organismul de stat propagă panica nefiind acreditat. 6. Analizele DSV București au fost efectuate în mai-iunie 2016. Dacă era pericol de sănătate publică, de ce nu a fost avertizat publicul și organismele competente? De ce apar numai acum, sub masca unei “anchete” jurnalistice? 7. Dacă era o problemă de calitate cu produsul AQUA Carpatica, de ce serviciile sanitare din USA, UK, Japonia, Australia, etc. care ne controlează permanent exporturile nu au sesizat nimic?”, se întreabă președintele companiei.Acesta mai spune că respectivele buletine de analize publicate în ziarul „Libertatea” reprezintă „o tentativă, de altfel proastă și nestructurată, de discreditare cu un singur scop: manipularea și denigrarea anumitelor mărci de notorietate”. „Noi, în fața unui asemenea atac prost conceput, vă comunicăm buletinul de analiză întocmit de un organism-frate al DSV București, buletin obiectiv emis de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava, unde, în aceeași perioadă de timp, mai 2016, s-a constatat valoarea zero la conținut de germeni în AQUA Carpatica (absent). DSP Suceava, cu experiența lor în analiza multor izvoare în regiune, este competent, serios și are acreditare RENAR. Știm că anumiți îmbuteliatori de apă minerală nu vor transparență pe etichetele produselor lor, dar este timpul ca în România, cea pe care ne-o dorim democrată și transparentă, acțiunile de defăimare, calomnie și denigrare să fie asumate în fața legii și justiției. Pentru toate motivele de mai sus, AQUA Carpatica a hotarât să angajeze răspunderea juridică a tuturor persoanelor (fizice și juridice) implicate în această acțiune de denigrare și calomnie. Vom acționa în instanță DSV București, grupul de media Ringier, ziarul Libertatea, autorul articolului, Sorin Golea, precum și orice alte persoane care au inițiat și au provocat difuzarea acestei calomnii. Dorim ca, în România, cei care defăimează să înceapă să–și asume acțiunile și să plătească. AQUA Carpatica este o mândrie națională a României peste hotare și este o valoare obiectivă pe care avem datoria să o protejăm”, mai spune Jean Valvis.Reamintim că, în urma unor analize efectuate de DSV București și reporterii ziarului „Libertatea”, a reieșit că Aqua Carpatica conține de trei ori mai multe microorganisme decât limita normală stabilită pentru apa ținută la 22 de grade Celsius.