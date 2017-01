Aproape 200 de reclamaţii la adresa cadrelor medicale din spitale

În trei luni

Aproape 200 de reclamații la adresa cadrelor medicale din spitale

„Cea mai gravă problemă a sistemului sanitar este atitudinea cadrelor medicale din spitale, față de pacienți", a declarat, ieri, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS), dr. Liviu Mocanu. Șeful CJAS a precizat că 75% din sesizările primite din partea asiguraților fac referire la acest aspect. Deși pacientul trebuie să fie diagnosticat în maxim zece – 15 minute, la Urgență, există situații în care bolnavul trebuie să aștepte ore întregi. Cele mai multe reclamații fac referire la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. De teamă vă vor ajunge tot pe mâna medicilor, oamenii înghit, tolerează atitudinea lipsită de omenie. Tocmai de aceea și reclamațiile sunt în număr foarte mic. Potrivit dr. Mocanu, CJAS a înregistrat în trei luni 180 de reclamații. Dacă în cadrul cabinetelor individuale instituția are pârghia necesară pentru a aplica sancțiuni, prin diminuarea contractelor, în cazul spitalelor lucrurile sunt mai complicate. „Managerul organizează activitatea în spital, nu casa de asigurări. Totul pleacă de la manager și de la echipa de conducere", spune președintele CJAS. Mocanu are și o soluție – doar o parte dintre cadrele medicale trebuie să aibă contracte de muncă pe perioadă nedeterminată. În opinia șefului CJAS, cei care se află în vizor ar trebui să aibă contract pe perioade bine stabilite, așa încât atunci când acesta expiră să poată fi tras la răspundere.