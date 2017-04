Aproape 20.700 de locuri de muncă, disponibile la nivel national

Sâmbătă, 01 Aprilie 2017.

Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.670 locuri de munca, in data de 31 Martie 2017.Cele mai multe sunt in Bucuresti - 3.575, Arad - 1.507, Sibiu - 1.364, Timis - 1.088 si Prahova - 998 iar cele mai putine in Vrancea - 101, Giurgiu - 76, Covasna - 63, Caras-Severin - 56 si Cluj - 39, arata comunicatul ANOFM.La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat in industria confectiilor (1.172), agent de securitate (876), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (867), muncitor necalificat in agricultura (710), lucrator comercial (707), confectioner-asamblor articole din textile (572), sofer autocamion / masina de mare tonaj (564), manipulant marfuri (537), muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet (534), vanzator (439).Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca se pot adresa agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau de resedinta ale caror date de contact se afla pe anofm.ro.