Aproape 17.000 de locuinţe au fost finalizate în primul semestru din 2007

Aproape 17.000 de locuințe au fost finalizate în primul semestru din 2007

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În primul semestru al anului 2007 au fost finalizate 16.962 locuințe, cu 5.048 mai multe față de perioada corespunzătoare a anului 2006, a anunțat, marți, Institutul Național de Statistică (INS). Potrivit INS, în al doilea trimestru din 2007 au fost date în folosință 9.724 locuințe, în creștere cu 2.734 locuințe, față de perioada corespunzătoare a anului 2006. Comparativ cu trimestrul II al anului precedent, numărul locuințelor terminate în cel de-al doilea trimestru din acest an a înregistrat o creștere cu 2.734 de locuințe, adică un plus de 39,1%. Datele statistice indică faptul că mai mult de jumătate din locuințele terminate în semestrul întâi din 2007 s-au realizat în mediul urban (52,4 %). Repartiția pe fonduri de finanțare a locuințelor terminate relevă faptul că, față de primul semestru al anului trecut, în primul semestru din 2007, a crescut numărul locuințelor realizate din fonduri private cu 5.254 locuințe. Numărul locuințelor realizate din fonduri publice a scăzut cu 206 locuințe. INS arată că distribuția în profil regional pune în evidență o tendință de creștere a numărului locuințelor terminate în toate regiunile de dezvoltare. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate în regiunile de dezvoltare București - Ilfov, plus 1.303 locuințe, Centru (+731 locuințe), Sud - Muntenia (+715 locuințe) și Vest (+ 615 locuințe). La 30 iunie 2007, cele mai multe locuințe în curs de execuție se aflau în stadiul de finisaj (38,2%) urmate de cele aflate în stadiul de executare a structurilor (33,0%).