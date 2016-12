Aproape 110.000 de candidaţi înscrişi la sesiunea a doua a bacalaureatului

Aproape 110.000 de candidați înscriși la sesiunea a doua a bacalaureatului

Vineri, 19 August 2011

Un număr de 109.595 de candidați s-au înscris la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului, potrivit unui centralizator al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS).Cei peste 109.000 de candidați sunt repartizați pentru susținerea probelor examenului de bacalaureat în 295 de centre de examen, informează un comunicat de presă al MECTS citat de Agerpres. Examenul începe luni, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română și limba maternă (proba A și proba B). Calendarul examenului de bacalaureat continuă marți, 23 august, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională (probele A,B și C) iar miercuri, 24 august, se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională (B și C). Proba de evaluare a competențelor digitale se va desfășura în intervalul 25-26 august (proba D). Începând cu 29 august, elevii vor susține probele scrise ale examenului de bacalaureat, prima dintre acestea fiind la limba și literatura română, proba E(a), iar pe 30 august, conform programării, se va desfășura proba scrisă la limba și literatura maternă, proba E(b). În data de 31 august elevii vor susține proba obligatorie a profilului - E(c), urmând ca în data de 2 septembrie examenul de bacalaureat să se încheie cu proba scrisă la alegere a profilului sau specializării - E(d). Conform metodologiei, afișarea rezultatelor se va face în 4 septembrie, dată la care pot fi depuse și eventuale contestații. Termenul de rezolvare a contestațiilor este prevăzut în intervalul 5-6 septembrie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afișate în data de 7 septembrie 2011. Pentru proba A s-au înscris 10.568 de candidați, pentru proba B - 260 de candidați, pentru proba C - 11.105 de candidați, proba D - 10.944 de candidați, proba E(a) - 62.348 de candidați, proba E(b) - 945 de candidați, proba E(c) - 78.082 de candidați, proba E(d) - 60.345 de candidați.