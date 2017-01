APEL UMANITAR. "Sunt internată cu doi copii şi soţul nu poate ajunge, din cauza drumurilor închise"

APEL UMANITAR. "Sunt internată cu doi copii și soțul nu poate ajunge, din cauza drumurilor închise"

Ştire online publicată Vineri, 06 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie internată cu cei doi copii ai săi, la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța, are nevoie de ajutor. Cum soțul acesteia nu poate ajunge la ei, din cauza drumurilor închise, femeia are nevoie de câteva lucrușoare pentru copiii săi, mai precis de pampers și lapte.„Bună, mămici, îndrăznesc și eu să vă cer ceva: mă poate ajuta și pe mine cineva din Constanța cu niște pampers și niște lapte? Suntem în spital de luni și ce-am avut la mine s-au terminat. Vă rog din suflet, sunt cu 2 băieți, unul de 2 ani și unul de 8 luni. Nu poate nici soțul să vină la noi, pentru că sunt drumurile închise. Vă mulțumesc enorm”, scrie femeia pe pagina de socializare.Cine dorește să o ajute, poate să o contacteze în particular, pentru detalii: https://www.facebook.com/iuliaandreuta.chirici?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf