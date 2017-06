Apel către pescari să anunţe capturile accidentale de moruni. INCDPM oferă recompense

Apel către pescari să anunțe capturile accidentale de moruni. INCDPM oferă recompense

Experții INCDPM București atrag atenția publicului larg asupra faptul că, în prezent, pe cursul fluviului Dunărea se mai regăsesc doar patru specii de sturioni, din cele șase existente la sfârșitul secolului trecut, iar trei dintre acestea sunt critic amenințate cu dispariția, potrivit CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).Prin urmare, INCDPM face un apel către toți pescarii implicați în activitatea de pescuit comercial pe Dunăre să anunțe orice captură accidentală a unui exemplar din speciile morun, nisetru sau păstrugă pentru introducerea acestora în programul de cercetare implementat de institut. „Toate capturile păstrate în stare vie pentru marcare cu mărci ultrasonice, eliberare și minitorizare ulterioară, vor fi plătite avantajos, în funcție de greutatea acestora”, explică reprezentanții INCDPM.Se încearcă astfel salvarea sturionilor prin convingerea pescarilor că este mai important să contribuie în scopul cercetării unor specii aflate pe cale de dispariție, decât să riște închisoarea pentru sume modice prin comercializarea exemplarelor către restaurantele de lux.Orice captură accidentală a unui exemplar din speciile de sturioni menționate, poate fi anunțată la numerele de telefon ale INCDMP, 021/305.26.00, int. 630 și mobil 0723/417.944, expert ihtiolog sturioni dr. ing. Alin Bădiliță.