Apartamentele din blocurile A5 şi A6 de pe strada Traian nu pot fi nici asigurate, nici vândute

Din cauza degradării

Apartamentele din blocurile A5 și A6 de pe strada Traian nu pot fi nici asigurate, nici vândute

Peste 148 de familii locuiesc în cele două blocuri turn de pe strada Traian, care se degradează pe zi ce trece de când a fost abandonată construcția centrului comercial de pe malul portului. Trăiesc în mijlocul Constanței, într-o zonă odinioară râvnită de mulți. Acum însă nu se mai pot bucura de acest privilegiu. Viața le-a devenit un coșmar de ceva timp, iar de fiecare dată când privesc pe fereastră simt un nod în gât. Craterul apărut în șosea de mai bine de o lună de zile se cască periculos în malul portului. Iar în apartamentele lor crăpăturile se întind de-a lungul și de-a latul zidului. Blocurile o iau la vale. Încet, dar sigur. Mulți dintre locatari și-ar vinde și mâine apartamentul, dar nu vrea nimeni să-l cumpere. Unii chiar au dat sfoară la agențiile imobiliare și anunțuri la mica publicitate, dar nimeni nu este interesat. Nici nu e de mirare, cu „reclama” care li s-a făcut în ultima perioadă. „Știu că sunt vreo trei apartamente de vânzare. Cineva mi-a spus că pe un apartament cu trei camere proprietarul cere 50.000 de euro. E un preț foarte mic, având în vedere zona. Dar nici așa nu vrea nimeni să îl cumpere. Mai sunt de vânzare vreo două apartamente, la parter, unul cu două camere, altul cu trei camere, dar nu se interesează nimeni de ele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Veronica Petcu, președintele Asociației de proprietari din cele două blocuri. Acest lucru îl confirmă și brokerul imobiliar Gabriel Sorin Petcu: „Știu că prețul apartamentelor a scăzut sub 50.000 de euro. Avem în baza de date un apartament cu două camere la 48.000 de euro. Însă nu e nimeni interesat de zona respectivă și de blocurile acelea”. Nici de închiriat nu poate fi vorba. Nu există persoane dispuse să închirieze un apartament într-un bloc în risc de prăbușire, care ar putea fi evacuat în orice clipă. „Ca și cum am face asigurare după ce am lovit mașina“ Foarte mulți locatari au încercat să își asigure locuința. Însă nici aici nu au avut prea mult succes. „S-au dus oamenii să-și facă asigurare, dar au fost refuzați, spunându-le că nu se fac asigurări în zona aceasta”, a afirmat Veronica Petcu. De fapt, legile actuale din țara noastră nu le permit asiguratorilor să încheie astfel de polițe. „În Legea nr. 136 sunt prevăzute principiile după care guvernează toate condițiile asigurărilor. O asigurare se încheie pentru un risc imprevizibil sau insurmontabil. În cazul de față este vorba despre un risc deja produs. Nu am fost în zonă, dar din ce m-am informat din presă, deja structura de rezistență a blocurilor respective a fost afectată, deci nu se mai poate face asigurarea locuinței. Ca și cum am face asigurare după ce am lovit mașina”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ioana Ionescu, director adjunct în cadrul unei companii naționale de asigurări. Așadar, locatarii celor două blocuri nu mai au decât să aștepte ca autoritățile să își asume într-un final responsabilitățile și să își facă datoria. Ei acuză că niciun repre-zentant al instituțiilor statului nu a venit să vadă care este situația la fața locului, să intre în casele lor, să facă o evaluare a degradărilor. Primăria Constanța ridică din umeri și pare să nu îi pese de cele două blocuri. Cu chiu cu vai, la presiunile din ultima vreme, a cedat și a alocat o sumă de bani pentru astuparea gropii. Malul și consolidarea lui rămân în continuare în grija firmei care a început cu surle și trâmbițe lucrările, dar apoi le-a abandonat. Aceasta însă este mult mai îngrijorată de situația financiară proprie decât de soarta bieților oameni care riscă să fie evacuați în fiecare moment.