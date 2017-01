La Spitalul Orășenesc Hârșova

Aparatul de anestezie are peste 20 de ani

Spitalele din tot județul încă sunt nevoite să lucreze cu aparatură veche de mai bine de 20 de ani. La Spitalul Orășenesc Hârșova, anesteziile se fac cu un aparat din anii ’86 – ’87, după cum ne-a declarat Adrian Mihai, managerul unității medicale. Abia în acest an, spitalul urmează să primească un aparat de anestezie de la Ministerul Sănătății. Managerul a mai precizat că, grație unui program derulat cu Banca Mondială, unitatea medicală va mai primi incubatoare și o masă pentru ginecologie. Anul trecut, Spitalul Orășenesc Hârșova a primit trei milioane de lei de la bugetul de stat pentru reparații capitale, după cum a declarat dr. Liviu Mocanu, președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS). Șeful CJAS spune că, din luna decembrie, unitatea medicală va primi bani mai mulți, pentru că a crescut indicele de complexitate a cazurilor tratate. „În acest an, cred că vor primi 4.000.000 – 4.200.000 de lei”, a precizat Mocanu. Șeful CJAS a mai menționat că unitatea medicală va primi în acest an încă șapte milioane de lei de la Ministerul Sănătății. Spitalul Orășenesc Hârșova are 65 de paturi și cinci compartimente - medicină internă, pediatrie, neurologie, chirurgie și ginecologie. Managerul Adrian Mihai spune că pentru fiecare compartiment există câte un medic. „Noi am mai cerut înființarea a câte un post pentru medicină internă, pediatrie, chirurgie și neurologie“, a spus managerul.