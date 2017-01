Aparatele de imagistică de la Spitalul Judeţean Constanţa, defecte mai tot timpul

Aparatele de imagistică de la Spitalul Județean Constanța, defecte mai tot timpul

Aparatele de imagistică medicală de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța sunt depășite. Drept dovadă, computerul tomograf este mai mult defect decât funcțional. Conducerea spitalului susține că nu dispune de resurse financiare pentru a achiziționa echipamente moderne. Stabilirea unui diagnostic trebuie să fie susținută de investigații imagistice, spune orice medic specialist. Adică de radiografii, ecografii sau, pentru obținerea unor examinări de o mai bună calitate, de tomografii și studii la rezonanța magnetică nucleară (RMN). La Spitalul Județean Constanța, serviciul imagistic este „obosit”, ca să-l cităm pe dr. Dan Căpățână, managerul unității, iar cel mai problematic este computerul tomograf. Fondurile pentru achiziționarea altor aparate lipsesc Aparatul este necesar pentru studierea tuturor organelor corpului, fie că este vorba de ficat, pancreas, intestine, rinichi, glande suprarenale, plămâni, inimă sau oase. În ultimul an, tomograful a fost mai mult defect decât funcțional, atât pentru că este deja învechit (a fost achiziționat în urmă cu cinci ani și a funcționat la capacitate maximă), dar și pentru că a realizat sute de mii de investigații. Angajații spitalului ne-au spus că, zilnic, sunt investigați la tomograf aproximativ 50 de pacienți, dar oricând pot avea surpriza să se defecteze o piesă sau alta. „Acum funcționează, dar se poate ca în 20 de minute să se strice”, ne-a spus unul dintre cadrele medicale de la laboratorul de imagistică. De altfel, este deja un obicei ca din două în două săptămâni să se lipească anunțul „defect” pe ușa laboratorului. Probleme ridică și restul aparatelor, ecografele fiind cele care se defectează în același ritm alert. Managerul unității se declară nemulțumit de situație, dar susține că, în prezent, spitalul nu dispune de fondurile necesare pentru achiziționarea unor noi echipamente medicale. „Un aparat RMN costă aproximativ două milioane de euro, iar un tomograf - în jur de un milion de euro, dar nu avem banii aceștia. O soluție ar fi încheierea unor contracte cu firme din afara spitalului pentru a obține servicii de imagistică performante, pentru că noi suntem depășiți”, a afirmat managerul, adăugând că, deocamdată, nu s-a pus problema externalizării serviciilor. Servicii performante, la doi pași În prezent, atunci când se defectează tomograful, pacienții sunt direcționați către Centrul de Diagnostic „Medimar Imagistic Services”, amplasat la demisolul Policlinicii 1. „Avem un contract încheiat cu Spitalul Județean, în baza căruia pacienții din spital au prioritate, mai ales dacă se defectează tomograful. Contractul este încheiat la prețul impus de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate”, ne-a spus dr. Mariana Bărdaș, reprezentantul centrului. Mai mult, potrivit medicului, centrul beneficiază de cele mai moderne softuri, care permit investigații pentru toate specialitățile medicale, fie că este vorba de oncologie, neurologie, neurochirurgie, cardiologie, interne sau pediatrie. Diferența dintre tomograful spitalului și cel al centrului este con-statată și în confortul oferit pacienților. Aceștia nu mai trebuie să stea câteva minute în aparat pentru o investigație, fiind suficiente maximum șapte secunde per expunere, pentru a se obține imagini bi și tridimensionale. Doza de iradiere este scăzută cu până la 70%, ca urmare a reducerii timpului de expunere. Deși centrul ar trebui să aibă program de lucru doar în timpul săptămânii, dr. Bărdaș a subliniat că în momentul în care a apărut o problemă la aparatele spitalului, angajații centrului au venit la serviciu și în week-end, indiferent de oră. Dr. Dan Căpățână a afirmat că nu are speranțe că vor exista prea curând bani pentru îmbunătățirea dotării serviciului imagistic. De altfel, în 2008, într-o vizită efectuată la Constanța, fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolăescu, susținea că vor fi făcute investiții în dotările spitalelor, inclusiv la Spitalul Județean Constanța. În țară au fost achiziționate aparate medicale încă de anul trecut, dar Constanța a fost sărită.