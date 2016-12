Apa minerală Aqua Carpatica a ajuns pe rafturile magazinelor americane! Preţul, mai mare decât al produselor Evian

Apa minerală Aqua Carpatica a ajuns pe rafturile magazinelor americane! Prețul, mai mare decât al produselor Evian

Ştire online publicată Marţi, 14 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Apa minerală Aqua Carpatica este disponibilă acum și pe rafturile unor lanțuri de magazine din Statele Unite ale Americii. Omul de afaceri Jean Valvis, care conduce acest business, spune că brandul românesc o să concureze cu Evian sau San Pellegrino.Omul de afaceri Jean Valvis a ajuns cu brandul de apă minerală Aqua Carpatica pe rafturile unor lanțuri de magazine din Statele Unite ale Americii.Antreprenorul elvețian de origine greacă a poziționat Aqua Carpatica peste Ocean ca un brand premium ca preț, care să concureze cu Evian sau San Pellegrino, scrie Ziarul Financiar.Astfel, dacă brandul franțuzesc Evian costă 2,7 dolari sticla de 1,5 litri la raft, Aqua Carpatica are un preț de 2,99 dolari.„De SUA mă ocup personal”, a explicat Valvis. „Prețul pe care l-am pus este o decizie clară de marketing, de poziționare. Noi vrem să fim un Rolls-Royce al apelor minerale”, a adăugat el.Pe lângă piața din SUA, Valvis duce apa minerală în China, Japonia, Germania, Anglia, Spania și țările arabe, mai precizează sursa citată.Totuși, omul de afaceri susține că Aqua Carpatica nu va fi vândut, așa cum a procedat cu apele minerale Dorna (vândute către Coca-Cola ) și lactatele LaDorna (vândute către Lactalis).„Eu le-am promis copiilor mei că această afacere va rămâne în familie. Dar dacă am succes în SUA, poate după trei ani vând un pachet minoritar la bursa din New York”, a afirmat Jean Valvis, citat de gândul.info.