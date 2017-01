Apa Mării Negre de pe litoralul bulgăresc, infectată cu virusul hepatic A

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care vor să călătorească în Bulgaria sau care se află deja în vacanță pe litoralul bulgăresc al Mării Negre că, în urma inundațiilor care au afectat Portul Varna și unele stațiuni bulgărești, există riscul ridicat ca apa mării să fie infectată cu virusul hepatic A.„Inspecția Regională de Sănătate Varna a comunicat, la 3 iulie 2014, că, urmare a unor analize ale apei de mare din zona «Plaja ofițerilor - Varna», s-a constatat un rezultat nefavorabil al indicatorilor de analiză microbiologică «Escherichia coli» și «enterococi intestinali». Specialiștii recomandă turiștilor să nu consume midii crude, să utilizeze dușul după băile în mare, să respecte cu strictețe regulile igienico-sanitare și, pentru siguranță, cei care își petrec vacanța pe litoralul bulgăresc în acest an să se vaccineze împotriva hepatitei A”, precizează reprezentanții MAE.De asemenea, aceștia recomandă consultarea periodică atât a site-urilor de specialitate, cât și a paginii web a MAE, rubrica Sfaturi de călătorie - Alerte de călătorie. Aceleași recomandări le face și Ministerul Sănătății, care îi sfătuiește ca, în cazul apariției simptomelor de sistem digestiv (grețuri, vărsături, stare de rău generală) să consulte imediat un medic. În plus, românii tre-buie să știe că, pentru decontarea serviciilor medicale de care beneficiază pe teritoriul unui alt stat este necesar să dețină un card european de asigurări de sănătate sau o asigurare de sănătate privată. În ce privește calitatea apei Mării Negre în zona litoralului românesc, aceasta este, potrivit specialiștilor, corespunzătoare.Operatorii din turism susțin că apa din Bulgaria este bunăDe cealaltă parte, operatorii din turism susțin că apa mării se află la standardele normale de calitate. „Zilele trecute, mai multe probe au fost luate din apa mării de la Albena și nu numai, de către Inspecțiile Regionale de Sănătate din Varna și Dobrich, care au dat asigurări prin rezultatele obținute că nu există nicio problemă în apa mării. Conducerea Albenei a transmis deja o scrisoare oficială către Ministerul Bulgar al Energiei și Economiei (sub portofoliul căruia se află și partea de turism) și Ministerului Afacerilor Externe Bulgar să transmită informația corectă autorităților române și mass media din România pentru ca turiștii să aibă o vedere clară asupra situației. În plus, stațiunea Albena primește de 17 ani certificatul Blue Flag pentru calitatea plajei, apei și mediului înconjurător”, declară reprezentanții unei agenții de turism.