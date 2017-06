ANUNŢUL METEOROLOGILOR. Iată cum va fi vremea în prima şi a doua zi de Paşte

ANUNȚUL METEOROLOGILOR. Iată cum va fi vremea în prima și a doua zi de Paște

Ştire online publicată Vineri, 14 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

'Pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a țării, va predomina o vreme frumoasă și mai caldă decât în mod normal pentru jumătatea lunii aprilie. Cerul va fi variabil în majoritatea zonelor țării, cu unele înnorări și doar izolat ploi slabe în regiunile nordice, iar după-amiaza și pe spații restrânse în zonele montane. Începând din orele serii, nebulozitatea se va accentua în partea de vest și de sud-vest, unde local vor fi averse posibile însoțite de descărcări electrice. În restul teritoriului, deși vor mai fi unele înnorări, acele fenomene vor fi doar la nivel de condiții. Temperaturile maxime ale zilei de sâmbătă se vor încadra între 13 și 23 de grade, iar cele minime, din noaptea de Înviere, vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade, izolat mai coborâte doar în depresiunile intra-montane, până spre—1 grad. Tot aici vor fi și condiții de brumă', a explicat Păduraru.Potrivit specialistului, sâmbătă, în București, vremea va fi frumoasă, cu unele înnorări, însă doar în a doua parte a nopții de sâmbătă spre duminică. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 6 — 8 grade.Pentru prima de Paște, prognoza arată o vreme frumoasă în special până la orele după-amiezii, când datele se schimbă, iar regimul termic devine unul instabil începând din regiunile vestice, centrale și de nord.'Duminică, în prima zi de Paște, în regiunile din vestul, centrul și nordul țării valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă și vor caracteriza o vreme răcoroasă. Cerul va fi mai mohorât în zonele amintite și, pe arii relativ extinse, va ploua și nu sunt excluse cantități mai însemnate. La munte vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini mai mari va fi lapoviță și, posibil, ninsoare. În partea de sud și de sud-est, vremea va fi caldă în continuare, dar în orele după-amiezii instabilitatea atmosferică se va instala. Vor fi averse, descărcări electrice și izolat grindină. Cantitățile de apă, în partea de sud și de sud-est, vor depăși local 20 de litri/mp. Unele intensificări ale vântului vor fi la munte, dar pe arii restrânse și în restul teritoriului. Maximele termice vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, iar minimele între—1 grad și 11 grade Celsius', a precizat meteorologul de serviciu al ANM.Tot duminică, în Capitală, se anunță o vreme plăcută în prima parte a zilei și cu cer variabil. Ulterior, după-amiază înnorările se vor accentua și vor apărea aversele și descărcările electrice. Per ansamblu, în București, temperatura maximă va fi de 19-20 de grade, iar cea minimă, din noaptea de duminică spre luni, de 7-8 grade.Conform prognozei, în a doua zi de Paște, vremea se răcește la nivelul întregii țări, iar precipitațiile vor fi prezente în majoritatea regiunilor.'Luni, în cea de-a doua zi de Paște, vremea va deveni răcoroasă în toate zonele țării. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar cerul va fi variabil, dar cu înnorări temporare accentuate în jumătatea sud-estică a teritoriului și va ploua mai ales în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii restrânse în Oltenia și în sudul Moldovei. La munte vor fi precipitații și sub formă de lapoviță, precum și trecător de ninsoare. Intensificările vântului vor fi tot în zona montană, dar și în partea de sud-vest și de est a teritorului. În regiunile nordice și centrale, pe parcursul nopții, local se va produce brumă', a subliniat Oana Păduraru.Pe durata zilei de luni și în Capitală se va simți o răcire a vremii, astfel că maxima termică va fi în jurul valorii de 13 grade. De asemenea, cerul avea înnorări și pe parcursul zilei, temporar, va ploua.