Anunţ important de la RADET, pentru asociaţiile de locatari

Debransare

1. scoti caloriferele vechi 2. pui dop (verifici bine, pentru ca tu platesti daca declansezi o inundatie din neglijenta) 3. pui centrala (instalatie cu autorizare ISCIR) - ideal centrala in condensatie ca sa inchizi gura celor cu poluarea 4. platesti ce trece prin pereti - cam 50 RON pe luna pentru perioada cat distribuie RADET caldura 5. iti vezi linistit de viata Beneficii - 1. apa si caldura la discretie (in functie de buzunar) 2. apa calda curata (cea de la RADET e plina de impuritati si daca ai copil mic ....) 3. costuri lunare muuult mai mici - 14, 15 RON gazul vara si maximum 250 RON in cea mai geroasa luna de iarna (desigur amortizarea investitiei in centrala si calorifere - mai ales daca e una moderna - se face in timp- 5 sau 7 ani) 4. Nu mai ai treaba cu Tudose -- ala de la RADET care invarte cheia si opreste caldura sau apa calda in functie de avariile de pe traseu Nu au cum sa te amendeze pentru ca nu exista baza legala atat timp cat tu nu modifici traseul instalatiei vechi. Daca te amendeaza castigi in instanta pe baza neconstitutionalitatii ordinului A.N.R.E., Atata timp cat e legal sa montezi centrala de apartament si statul te taxeaza pentru toate procedurile respective. Nu exista lege care sa te oblige sa ai apa calda si caldura de la RADET. In tara asta numarul celor care au centrale de apartament este mult mai mare. Asa cum pentru ei a fost legal sa-si monteze microcentrala de apartament, asa este legal si pentru tine. RADET furnizeaza apa calda si caldura pana in subsolul blocului. Factura o plateste asociatia de proprietari pe baza consumului citit in subsol. Individualizarea consumului este o hotie pe care proprietarii au "muscat-o" pentru ca nu gandesc sau pentru ca presedintii asociatilor de proprietari participa benevol sau contra "cost" la aceasta hotie. Daca luati o foaie de hartie si calculati veti vedea inselaciunea. Daca s-ar renunta la repartitoare si s-ar plati factura pe suprafata incalzita toata lumea ar avea de castigat. Caldura la discretie, nu ar mai fi igrasie si locatarii ar plati mai putin. Doar citirea repartitoarelor si asa zisa caldura prin pereti costa cam 50 RON de apartamanet lunar. Ce bine ar fi daca "tataie" ar intelege acest lucru si in loc sa dea aceasta suma hotilor de la diverse firme cu repartitoare, s-ar incalzi echivalent sumei de 50 RON? Asa, "tataie" inchide robinetul in casa, sta in frig, are igrasie si se imbolaveste (caile respiratorii a milioane de batrani sunt distruse de igrasie). Hai, treceti la debarnsare ca vara trece