Anunţ important de la APIA

Anunț important de la APIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a demarat procesarea și autorizarea plății finale pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în cadrul Campaniei 2016, în conformitate cu prevederile art.75 din Regulamentul 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.352/78, (CE) nr.165/94, (CE) nr.2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 și (CE) nr.485/2008 ale Consiliului: “Plățile se fac în cel mult două rate pe an, în cursul perioadei care începe la data de 1 decembrie și se încheie la data de 30 iunie a anului calendaristic următor.”Până la acest moment în curs de autorizare la plată sunt 109.161 fermieri cu suma totală de 14.506.787 euro.Reamintim că plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se efectuează la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrală Europeană la data de 30.09.2016 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C nr. 363 din 01.10.2016, iar plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) la cursul de schimb de 4,5240 lei pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrala Europeană în data de 31.12.2015 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C. nr. 01/01 din 05.01.2016.În ce privește Cuantumurile schemelor de plată aferente Campaniei 2016, acestea sunt prezentate în Anexă.De asemenea, vă informăm că Agenția a finalizat plata avansului aferent Campaniei 2016. Astfel, în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2016, a fost autorizată la plată suma totală de 872.892.154,42 euro, pentru un număr de 754.421 fermieri, din care 716.707.861,32 euro din FEGA și 156.184.293,10 euro din FEADR + BN1 (cofinanțare de la Bugetul Național).