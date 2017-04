Anunţ de la meteorologi / Zile cu temperaturi foarte mari, după care vin ploile

Anunț de la meteorologi / Zile cu temperaturi foarte mari, după care vin ploile

Vremea va fi frumoasă și caldă, chiar deosebit de caldă pentru această dată îndeosebi în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade pe litoral și 26 de grade in vestul tarii, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 12...13 grade în Dealurile de Vest. Cerul se va menține senin în toată țara, însă dimineața și noaptea, în zonele joase din centru și est, izolat vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în Banat și în Moldova. În estul Transilvaniei, se va produce brumă, scrie romaniatv.netLUNIVremea se va menține caldă, chiar deosebit de caldă îndeosebi în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul Dobrogei, în zona litoralului, și 26 de grade în sud-vestul Transilvaniei, poate și în Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 2 și 10 grade.Cerul va fi variabil spre mai mult senin si abia noaptea se va înnora în jumătatea de sud-vest a tarii. Vor fi averse, local în Oltenia și in Banat și izolat în Crișana, in Muntenia și in sudul Dobrogei. Vântul va sufla slab și moderat. În zonele joase, în special din est și sud-est, dimineața și noaptea, izolat se va semnala ceață.MARTIVremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice, mai scăzute decât în intervalul precedent, se vor situa în jurul mediilor multianuale. Temporar cerul va fi acoperi de nori si vor fi averse, însoțite de descărcări electrice, în vest si in sud-vest, precum și în zonele de munte și pe arii mai restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor fi însemnate, iar la munte, la altitudini de peste 1900 m, trecător noaptea, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 12 grade pe litoral și 21 de grade in nord-vest, iar cele minime între 2 și 9 grade. În zonele joase de relief, din est și sud-est, mai ales dimineața, izolat se va semnala ceață.