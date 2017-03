Şantierul-fantomă! "Se lucrează doar în week-end, ce au de ascuns?"

Construcție "cu cântec" în plin centrul Constanței

Șantierul-fantomă! "Se lucrează doar în week-end, ce au de ascuns?"

Se pare că asta a pus la cale și SC Penxav SRL, care a demarat construirea unui imobil cu două etaje pe strada Sarmizegetusa nr. 1, chiar în spatele blocurilor cu vedere la bulevardul Tomis.Primii care au sesizat că se întâmplă ceva au fost chiar proprietarii din apartamentele respective, care mai întâi au rămas fără locuri de parcare, după ce firma respectivă a îngrădit locul. Ulterior, au început săpăturile și au aflat că acolo se va ridica o clădire cu două etaje.Poate totul ar fi rămas foarte discret dacă escavatorul nu ar fi dat peste morminte vechi de sute de ani. Așa am ajuns și noi la fața locului, unde arheologii începuseră descărcarea arheologică. Șantierul nu era marcat în niciun fel, nu exista vreun panou de informare în privința lucrărilor și niciun reprezentant al beneficiarului care să lămurească situația.Am stat de vorbă însă cu locatarii blocului vechi, prilej cu care am aflat că proprietarii ar fi cinci cetățeni irlandezi, că s-a lucrat numai în zilele de sâmbătă și duminică și că aceștia ar fi refuzat dialogul.„Din câte știm noi, din informațiile pe care le-am aflat prin metode specifice, pentru că nimeni nu ne-a oferit datele oficiale, terenul a fost cumpărat de cinci irlandezi, care vor să ridice un bloc. Inițial, ar fi solicitat autorizație pentru o construcție P+8, dar ar fi vorba în cele din urmă de un P+2. Și ritmul de lucru este unul bizar. Muncitorii vin și sapă numai în week-end, în timpul săptămânii nu vezi pe nimeni. Practic, și dacă ar veni cineva din partea organelor abilitate să facă un control, nu ar avea cu cine vorbi. Doar sâmbăta și duminica, dar atunci, în cel mai fericit caz, se poate discuta cu un reprezentant al irlandezilor, un român care nu are competențe de a da informații. Cheia este la Primăria Constanța. Noi ne întrebăm dacă s-au emis autorizațiile, dacă este legal ceea ce se întâmplă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, un constănțean supărat care locuiește în zonă.Am verificat pe site-ul primăriei, însă nu am identificat nici certificat de urbanism, nici autorizație de construcție care să fi fost emise din 2015 până astăzi la adresa respectivă. Reprezentantul Primăriei Constanța ne-a recomandat să luăm legătura cu Poliția Locală, căci ei se ocupă de astfel de sesizări. Poliția Locală ne-a transmis, însă, să facem noi înșine o sesizare.Tot locatarii ne-au furnizat însă un document pe care au reușit cumva să pună mâna, cu un plan de situație al viitorului imobil. Pe hârtie se vede ștampila Primăriei Constanța și specificația „Anexă la Certificatul de Urbanism”, însă numărul de înregistrare și data nu sunt lizibile. De asemenea, nu se vede nicio semnătură în dreptul arhitectului șef.Locatarii ne-au mai spus că au transmis, pe data de 8 martie 2017, sesizări și plângeri către mai multe instituții din Constanța, inclusiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Muzeul Național de Istorie și Arheologie, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național, Inspectoratul de Stat în Construcții și Primăria Constanța.„Nu am primit deocamdată niciun răspuns de la vreuna din instituțiile sesizate, însă am înțeles că ar fi venit cineva de la primărie, s-a uitat și a plecat, pentru că nu a avut cu cine să vorbească. Am ținut neapărat să sesizăm și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru că, în cazul unui incendiu, pe aleea care a mai rămas între proprietatea irlandezilor și blocul nostru nu va putea să intre nicio mașină de pompieri. Asta mi se pare mai grav decât orice!”, ne-a mai precizat constănțeanul.