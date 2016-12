ANOMALII DIN SISTEM. Cum dă statul ALOCAŢII COPIILOR MORŢI sau celor deja majori

1

la subiect

Daca nu s-a luat nici o masura cu cei ce au mintit si au luat subventii NEMERITAT, in contra si peste normele de bun simt, a legii, a situatiei lor materiale. Si daca, culmea aceasta imbogatire fara justa cauza, aceasta imoralitate mai este sprijinita si de Primarul nostru care a pus la bataie tot serviciul juridic al primariei in sustinerea juridica si morala a escrocilor, e normal ca au aparaut si alti escroci, dupa principiul daca se poate, de ce nu. Acum, sa salte din nou Primaria pe toti juristii si sa le dea si lor ajutor in instanta, adica meniul casei si continuarea imoralitatii. Rusine !, minciuna si escrocheria nu e sanctionata ci este aparata.