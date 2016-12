ANM / Ploi, descărcări electrice și vânt în toată țara

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vremea de Paste va fi urâtă, avertizează meteorologii. In intervalul mentionat, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta temporar prin averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului in toate regiunile tarii. In sudul teritoriului, precum si in zonele de deal si de munte, cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 30 l/mp.Sâmbătă, norii și precipitațiile se extind peste toate regiunile țării. Trecător apare și soarele, dar vor fi prezente din când în când averse cu tunete și fulgere, mai însemnate cantitativ în zonele de deal și de munte. Vântul devine și el mai insistent, mai ales în regiunile extracarpatice. Temperaturile maxime scad în aceste condiții, dar rămân apropiate de cele obișnuite pentru această dată, cu valori cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei, la Miercurea Ciuc și 21 de grade în Lunca Dunării, la Giurgiu. Vreme capricioasă și în București mâine, cu soare puțin, din când în când nori consistenți, averse și descărcări electrice. Mercurul termometrelor va urca totuși până la 19 grade.În prima zi de Paște va fi puțin soare, dar instabilitatea atmosferică se va manifesta din nou în toate regiunile: ploi, descărcări electrice, dar măcar vântul se mai domolește. Valorile termice se vor încadra la amiază între 10 grade la Miercurea Ciuc și 20 de grade la Călărași. Duminică, vreme nehotarată și în București, din când în când averse, trecător și soare, dar maxima zilei ajunge din nou la 19 grade.La munte, vreme frumoasă și caldă în timpul zilei, dar spre seară și noaptea norii vor acoperi treptat toate masivele. Apar și aversele, descărcările electrice și rafalele vântului, în special în Carpații Meridionali și în Munții Banatului. În Carpații Orientali, ploile vor fi prezente doar izolat și vor fi mai slabe. Temperaturile mai scad puțin față de ieri, dar rămân peste cele obișnuite pentru această dată. Sâmbătă vremea va fi capricioasă. Norii vor fi prezenți aproape toată ziua, va ploua cu tunete, fulgere și vânt mai intens, izolat chiar grindina. Vreme asemănătoare și duminică, cu ploi și vânt insistent, dar măcar temperaturile rămân plăcute. Circulația atmosferică antrenează în continuare deasupra țării noastre aer cald dinspre nordul Africii, în nuanțe de portocaliu, chiar roșu în sudul țării. Aceasta înseamnă un regim termic peste cel obișnuit în această perioadă, cu maxime care pot ajunge la 20 de grade în jumătatea sudică. Vestea mai puțin bună este că dinspre Marea Mediterană vine din ce în ce mai multă umezeală, așa că nu vor lipsi precipitațiile, mai ales averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului în special în primele două zile de Paște. Spre mijlocul săptămânii viitoare, precipitațiile se răresc, dar se mai răcește, însă despre asta mai discutam în zilele următoare.