ANM. Cum va fi vremea următoarele două săptămâni, la Constanţa

ANM. Cum va fi vremea următoarele două săptămâni, la Constanța

Administrația Națională de Meteorologie anunță vreme predominant rece pentru următoarele două săptămâni, interval care va debuta, însă, cu valori termice medii pozitive de până la 10 grade Celsius, ziua, până miercuri inclusiv.Temperaturile pozitive vor fi înlocuite, după data de 14 februarie, de valori mai scăzute, spre zero grade, în timp ce, pe durata nopților, mercurul din termometre va indica valori strict negative în toate regiunile. Conform prognozei valabile în intervalul 11-25 februarie 2013, începând cu data de 12 februarie revin precipitațiile la nivel național, mai întâi sub formă de ploaie, după care ninsori.Potrivit meteorologilor, în zona Dobrogei, media regională a maximelor termice va fi permanent pozitivă, cu cea mai caldă zi în 13 februarie, când se vor atinge 9 grade. Între 14 și 18 februarie, temperaturile diurne vor scădea spre 2 grade, iar în a doua săptămână a intervalului vor fi de 3 - 5 grade Celsius. Temperaturile minime nocturne vor crește între 12 și 14 februarie de la -3 la 3 grade și apoi vor rămâne pozitive până pe 16 februarie. După 17 februarie, temperaturile minime vor trece, din nou, la valori negative, cu o medie în jur de -4 grade în perioada cea mai rece și anume 19 - 22 februarie. Începând din 13 februarie, temporar, vor cădea precipitații slabe cantitativ, mixte până pe 15 februarie și, ulterior, predominant ninsori.La Constanța, cerul va fi mai mult noros și vor cădea doar câteva ploi slabe. Temperaturile vor scădea începând de la sfârșitul acestei săptămâni și vor redeveni negative pe timpul nopții, urmând ca ziua să atingă maximum 2 grade Celsius. Prognoza ANM, valabilă pentru perioada 11-25 februarie 2013, are la bază datele provenite de la Centrul european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) din Reading, Anglia.