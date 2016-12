ANM / Cod galben de ceaţă pentru şapte judeţe

ANM / Cod galben de ceață pentru șapte județe

Meteorologii au emis pentru intervalul 06.15 și 09.15 o avertizare de ceață valabilă pe arii extinse în județele Olt și Vâlcea și izolat în Gorj și Mehedinți, inclusiv zona municipiilor Slatina, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. Se va semnala ceață cu scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m.De asemenea, avertizare de ceață care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m și izolat sub 50 m este valabilă și pe arii extinse în județul Argeș și în sudul județelor Dâmbovița și Prahova în intervalul 7:30 și 10:30.