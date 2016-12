ANM a actualizat avertizarea Cod Galben de ninsori şi viscol

1

Ziceti ca Olteanu nu e angrenat politic ? Pai cum l-au pus PSD-istii in functie ? HAideti, ca e lata ! E PSD-ist pana in maduva oaselor. Si securist . Si foarte razbunator - are de platit polite de cand lucra in ANR. Au trimis omul perfect pentru aceste mizerii. PNL nu e in stare sa se impuna. Cu un ministru PNL, lasi sa te conduca un secretar de stat PSD ? De azi Olteanu nu mai e director - e Mihai Sagau =PNL. 1. ANeRe ANeRe, rau ai mai ajuns Bre de la Demolition Man (09:51:07 04 Octombrie 2012) Tare frate! Genial! Nu pot sa cred! Bomba bombelor! Sunt ravasit total! Va bateti joc de munca oamenilor din unitatea asta. O sa faceti din institutie varza. Cred ma masina de serviciu a noului director general va fi o mtocicleta Harley Davidson, iar uniforma de serviciu un costum din piele cu tresele prinse in tinte. Imaginati-va cat de cool va fi noul director general. 1. ANR si APC - aceeasi mizerie - aceeasi constructie - aceeasi ambitie de la White Tiger (12:25:29 03 Octombrie 2012) Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, d-l Preda Valentin, face jocurile atat in cadrul ANR cat si APC. Are de platit niste polite, ca doar din sistemul ANR provine! Chestia cu economiile pe deplasari, ambasade, suedezi, contribuabili, este praf in ochi. Din contra, de acum incolo cheltuielile vor fi mult mai mari. D-l director Olteanu executa niste ordine, ce este asa de complicat de inteles? Ca sa scape de anumite persoane, trebuie sa mute sedii si servicii, asa barbati sunt unii. Si lucrurile nu se vor opri aici. Ganditi-va ca Preda Valentin a ajuns secretar de stat ca urmare a prieteniei cu primarul Radu Mazare, care la randu-i este prieten cu Victor Ponta. Pepiniera PSD este puternica. PNL-ul nu prea are putere. De-aia d-l Matei Constantin a batut in retragere. Atat la ANR cat si la APC jocurile sunt facute de primarul Mazare prin via Bucuresti. Iar ca acoperire vin cu explicatii gen celor din articol. Ridicol. Chiar daca d-l Olteanu nu este angrenat politic, este evident cui face jocurile. PNL-ul trebuie sa-si impuna omul la ANR. Poate ii mai scade din orgolii d-lui Preda Valentin. Vom vedea.