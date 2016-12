Aniversare de 10 ani la Ibis Constanţa

Aniversare de 10 ani la Ibis Constanța

Clienți, colaboratori și parteneri din diverse domenii de afaceri au venit la evenimentul organizat de Ibis Constanța cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate. Invitații au fost întâmpinați cu șampanie într-un decor festiv unde fiecare dintre cei prezenți a trăit o experiență plăcută și relaxantă.În prezent, în România există patru hoteluri Ibis, două în Capitală și câte unul în Constanța și Sibiu, acest brand făcând parte din portofoliul unuia dintre cele mai mari grupuri hoteliere internaționale.„Acest eveniment are o semnificație deosebită, pentru că, acum 10 ani, m-am angajat și eu la rețeaua Ibis România, pentru ca, ulterior, după trei ani, să vin la Ibis Constanța și am constatat că este prima opțiune pentru turismul de business. Este un brand al lanțului Accor, prezent în 59 de țări și peste tot, una dintre condițiile de bază pentru a utiliza marca este aceea de a asigura un anumit standard tuturor oaspeților”, a declarat Dragoș Popa, General Manager Ibis Constanța.Clasificat la 3 stele și cu o filozofie de business sănătoasă în spate, încă de la inaugurarea primului hotel Ibis, conceptul hotelurilor economice de calitate a oferit oaspeților săi servicii moderne și prețuri rezonabile. Investiția inițială la Constanța a fost de peste 10 milioane de euro; în timp însă, eforturile financiare depuse de companie au reușit să mențină standardul de calitate propus inițial.„Am organizat evenimentul de față pentru a ne exprima mulțumirile față de clienții hotelului, companii, instituții, consulate, care prin evenimentele organizate, prin rezervările făcute, ne-au determinat să ne dorim să fim din ce în ce mai buni. Am beneficiat de suportul colaboratorilor noștri, Quartetul Filarmo-nicii Constanța și Salsa Friends Constanța, care au întregit evenimentul, prin prestațiile lor. Meniul ales și pregătit de Chef Chiptur Ismail a fost unul deosebit, primind laude din partea participanților”, a declarat Ruxandra Dima, managerul de vânzări al Ibis Constanța.