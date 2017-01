Aniversare cu premii multe şi consistente la hipermarketurile Auchan

Aniversare cu premii multe și consistente la hipermarketurile Auchan

Astfel, Auchan România vrea să le mulțumească tuturor clienților și să sărbătorească alături de ei. „Am pregătit mii de premii captivante, valoroase, inovative și accesibile tuturor, cu extrageri zilnice în fiecare dintre magazine, am construit sute de oferte și prețuri aniversare extraordinare, evenimente, animații, degustări și demonstrații și am invitat producătorii români din zonă și din regiune să aducă ce au mai bun pentru clienții noștri, zi de zi, timp de 19 zile. Noi, cei 11.000 de angajați Auchan România, dorim să le mulțumim tuturor românilor și să îi invităm călduros la marea noastră sărbătoare”, a declarat Tiberiu Dănețiu, director marketing Auchan România.Marea tombolă Auchan aduce 9.500 de premii speciale premium, moderne și inovative, dorite cu adevărat de clienți. Aceștia pot câștiga pro-duse multimedia de ultimă tehnologie, cum ar fi un televizor curbat 3D, ceasuri deștepte, brățări conectabile, laptop, ta-blete, dar și electronice și electrocasnice, produse de îngrijire și înfru-musețare, produse pentru casă și auto, produse pentru un stil de viață să-nătos, coșuri eco și specialități culinare, coșuri cu produse tradiționale românești și coș cu produse Auchan, delicatese din carne, dar și produse inedite din bucătăria tra-dițională, cum ar fi frip-tură de cangur sau friptură de zebră.De asemenea, se oferă premii speciale pentru clienții care au un card de credit Auchan Credit Oney. Zilnic, în fiecare magazin, se oferă câte un premiu special, un an abonament de servicii medicale în rețeaua de clinici Regina Maria, cu consultații și analize gratuite sau cu reducere de până la 50 la sută. Catalogul de premii Auchan poate fi consultat pe site-ul www.auchan.ro sau în magazin. Zilnic au loc extrageri, în fiecare magazin, dintr-un total de 500 de premii pe zi, în toată țara.