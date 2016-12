Angajatorii norvegieni caută ingineri români, pentru salarii de 3.000 de euro

1

Inginer roman in Norvegia - REALITATEA

Sunt inginer Roman si lucrez rin Norvegia -haide sa va srelatez cate ceva, caci pare tentantt titlul, dar adevarul e "putin diferit" - CONCRET: - o calatorie cu autbuzul costa 4-5 euro. Idem o bere la alimentara, caci la terasa este 10 euro.; masina nu conduci, decat daca ti mortis sa iti secatuiesti economiile. - un apartamant obisnuit intr-un bloc mai nenorocit decat cele comuniste (numai negri si saraci), costa aproape jumatate din salariul unui inginer norvegian; o casa incepe de la 400.000 euro, pe viata indatorat la banca. Taxele sunt uriase,practic ramai cu jumatate din salariul brut, dupa care intervin preturile enorme. - mancarea e mult mai rea decat in Romania: nu veti gasi o piata veritabila de unde sa va aprovizionati cu delicioasele noastre fructe, legume si vegetale. Aici totul se cumpara din supermarket, mancare fada la preturi quintuple fata de cele din tara. Oricat ar parea salariul de mare, in realitate la sfarsitul lunii, de-abia aveti de-o paine. - Vara nu poti dormi caci e soare pana la miezul noptii, iar iarna nu vezi lumina deloc. In rest, ploua. Asta-i viata? - Limba este extrem de dificila, chiar s i pentru un vorbitor de limbi anglo-saxone. Chiar daca puteti intelege cat-de-cat limba scrisa, pronuntarea este aproape imposibila. Fara a vorbi excelent norvegiana , sunteti doar cetateni de mana a II-a. Cu engleza merge cat merge, dar prieteni adevarati nu vei avea niciodata, decat amici de complezenta. Am uitat sa mentionez cel mai important lucru: ma aflu in Norvegia temporar, mai precis, inchidem o fabrica de aici si aducem 70 de servicii in tara. De-abia astept sa revin in Romania, in ciuda diurnei bune si a apartamentului platit de companie. Daca as lucra aici permanent, nu as putea economisi nimic, incercand sa am o viata decenta. Cu salariul din Romania, traim cel putin la fel de bine precum un omolog de-al meu norvegian care e nevoit sa isi puna nevasta la lucru. A mea sotie sta acasa cu copiii mici. In plus, apartamentul pe carei aici l-as fi "cumparat" sau.....