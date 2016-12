Angajaţii RAJA şi militarii americani curăţă Parcul Tăbăcărie

Angajații RAJA și militarii americani curăță Parcul Tăbăcărie

Sub genericul „Natura ne unește!”, militarii americani, alături de angajații RAJA Constanța iau atitudine, printr-o amplă acțiune ecologică și de implicare socială ce se va desfășura mâine, în intervalul orar 13,00 - 16,00, în Parcul Tăbăcărie din Constanța.Organizatorii proiectului sunt Liga Navală a Statelor Unite (Navy League of the United States - NLUS), Unitatea Militară Black Sea Rotational Force 15.1 și S.C. RAJA.S.A.Astfel, peste 100 de voluntari, printre care 25 de infanteriști marini din cadrul exercițiului multinațional Black Sea Rotational Force 15.1, 20 de militari ai Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu și 40 de reprezentanți ai S.C. RAJA S.A., se vor implica în această operațiune pentru a ecologiza și igieniza cel mai mare parc din Constanța.Acțiunea va lua startul în zona Gravity Park, urmând malul lacului Tăbăcărie și zona centrală a parcului, înspre bulevardul Alexandru Lăpușneanu.