Angajaţii Enel continuă greva

Angajații Enel continuă greva

Ieri, angajații Enel Distribuție Dobrogea au fost în grevă de avertisment timp de două ore, în intervalul orar 07:30 - 09:30. Nemulțumirea angajaților este legată de salariile mici oferite de patronul italian. Astfel că angajații Enel solicită o majorare a salariilor de 25 la sută în două tranșe, până la sfârșitul anului. Prima mărire de salariu a fost cerută la data de 1 martie, mai exact, o majorare cu nouă la sută, urmând ca, în luna iunie, angajații să primească și restul de 16 la sută. Greva a început ieri, la ora 07:30 și a durat două ore. Angela Furmuzachi, electrician în cadrul Enel, a declarat că nu s-au înregistrat avarii în perioada celor două ore de grevă de avertisment. 76% dintre angajați, în grevă de avertisment Protestul constănțenilor este strict de natură financiară. Gheorghe Topoleanu, președintele Uniunii Sindicale a Electricienilor (USE) din cadrul Enel Distribuție Dobrogea, a declarat că salariații vor înceta protestul doar când vor primi procentul de nouă la sută: „Dacă săptămâna aceasta nu primim nouă la sută așa cum am cerut în primă fază, de luni vom intra în grevă pe timp nelimitat. În iunie discutăm și de restul de procente”. Salariul minim al unui angajat Enel este de 620 de lei și se dorește ca retribuția lunară să ajungă la 680 de lei, după prima negociere. Până la sfârșitul anului un angajat Enel Distribuție Dobrogea ar trebui, dacă primește cele 25 de procente, să ajungă la un salariu de 760 de lei. Eugen Căpităneanu, liderul Sindicatului Energeticienilor Dobrogea a precizat că, din cei 480 de angajați, peste 76 la sută sunt în grevă de avertisment. „Conform graficului, pe 24 se va intra în grevă pe timp nelimitat, iar protestul va dura până când angajații vor primi ceea ce și-au propus”, relatează liderul de sindicat. Directorul Enel Distribiție Dobrogea și Banat, Domenico Cappellieri, ar fi trebuit să ajungă aseară în oraș. Gheorghe Topoleanu nu crede că vor avea loc prea curând negocieri. „Nu știm când vor avea loc următoarele negocieri. Probabil că mâine (nr. azi)” ne vor contacta, a precizat președintele USE. A expirat contractul colectiv de muncă la Enel Vechiul contract colectiv de muncă al angajaților Enel Distribuție Dobrogea a expirat pe data de 31 decembrie anul trecut. De aceea negocierile au început de acum trei luni. Contractul de muncă individual expiră însă pe trei iunie anul acesta. Planul pe următorii ani ai reprezentanților Uniunii Sindicale a Electricienilor este de a ajunge la standarde europene și în ceea ce privește salariile: „Dorim să aducem salariile la sistemul energetic european”. Ultima ofertă primită de la patronul italian a fost procentul de șapte la sută, vineri, la Timișoara.