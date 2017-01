Angajaţi ai Agenţiei de Şomaj vor fi transferaţi la Casa de Pensii

Vești bune pentru vârstnici

Angajați ai Agenției de Șomaj vor fi transferați la Casa de Pensii

Calvarul prin care trec cei care depun dosare de pensionare sau cereri de recalculare a pensiilor se pare că va lua sfârșit în scurt timp.Cei care au muncit o viață întreagă, și vor să se liniștească la bătrânețe, nu vor mai fi nevoiți să stea la cozile infernale de la Casa de Pensii și nici să aștepte ani de zile până va suna poștașul la ușă, deoarece deficitul de personal va fi suplimentat. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru a anunțat, vineri, că aproximativ 400 de angajați ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă vor fi redistribuiți către Casa Națională de Pensii, pentru a acoperi deficitul de personal cu care se confruntă această instituție. El a spus că, pe fondul reducerii cheltuielilor cu personalul din administrație, o modalitate pentru a nu renunța la salariați este redistribuirea acestora. „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) are în organigramă 3.617 posturi, din care doar 3.100 sunt ocupate. Pentru că șomajul a scăzut mult în ultimii ani, și unele dintre atribuțiile ANOFM au dispărut, o parte din angajații instituției va merge către Casa de Pensii, unde nivelul de muncă este mare și care se confruntă cu deficit de personal", a spus Păcuraru. Astfel, potrivit ministrului, Casa de Pensii a raportat un deficit de 600 de angajați, care va fi suplimentat parțial cu cei 400 de salariați de la ANOFM. Vizavi de situația de la Constanța, în urmă cu puțin timp, directorul Casei Județene de Pensii Constanța, Carmen Răducu, declara că instituția pe care o conduce are peste 2.400 de dosare de pensionare restante din cauza deficitului de personal cu care se confruntă. Ea a mai precizat, la acel moment, că a înaintat un memoriu ministrului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și președintelui Casei Naționale de Pensii și Asigurări Sociale, cărora le-a adus la cunoștință situația cu care se confruntă pe plan local. De asemenea, prin acel memoriu, Carmen Răducu a solicitat deblocarea a 18 posturi de funcționari publici.