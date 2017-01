Angajat al CJAS Constanţa, sancţionat pentru bădărănie

Angajat al CJAS Constanța, sancționat pentru bădărănie

Conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța a primit o plângere, din partea unui agent economic, referitor la comportamentul unui angajat al instituției. În sesizare se menționa că funcționarul nu a avut o conduită corespunzătoare. „Sunt limite care nu pot fi depășite. Nu poți să te adresezi urât celui din fața ta. Am vizionat și casetele de supraveghere, am discutat și cu funcționarul nostru și am decis să-l sancționăm cu avertisment și să îi fie monitorizată conduita pentru următoarele trei luni”, a afirmat președintele CJAS, dr. Liviu Mocanu.