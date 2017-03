Anchetă la Centrul de Plasament "Delfinul"! "Spargeţi grupurile de copii-problemă"

Anchetă la Centrul de Plasament "Delfinul"! "Spargeți grupurile de copii-problemă"

În urma articolului publicat în ediția de ieri a ziarului „Cuget Liber“ - „Fabrica de infractori finanțată din bani publici. Abuzuri și violențe, în Centrul de Plasament «Delfinul»“, președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu,s-a autosesizat și a efectuat un control inopinat la centru.„Am dorit să văd cu ochii mei ce se petrece acolo. Am mers fără să anunț și când eram acolo i-am sunat pe directorul DGASPC și pe primarul din Agigea. Ulterior, am avut o discuție cu conducerea centrului, conducerea DGASPC și a autorităților locale. În zilele următoare, mă voi întâlni cu conducerea școlii și cu cadrele didactice, astfel încât să ascult toate variantele și să înțeleg problemele. Ulterior, vom vedea ce măsuri se impun. Deocamdată, le-am cerut celor din centru să găsească o soluție să spargă grupurile de copii care creează mereu probleme, ca să nu se mai antreneze la răutăți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CJ Constanța, Marius Horia Țuțuianu.Acesta a dispus conducerii DGASPC efectuarea unei anchete administrative în cadrul centrului.„I-am solicitat directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Petre Dinică, să ia de urgență măsurile care se impun astfel încât centrul de plasament să funcționeze la standarde optime, iar copiii să se poată integra cu ușurință în societate. De asemenea, am solicitat la nivelul DGASPC efectuarea unei anchete administrative și constituirea unei comisii de disciplină care să analizeze modul în care conducerea centrului de plasament și personalul și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu sau dacă le-au îndeplinit defectuos”, a mai spus Marius Horia Țuțuianu.13 dosare penale într-un singur anDeși reprezentanții DGASPC consideră că „lucrurile sunt prezentate nu tocmai în conformitate cu realitatea” și că sunt exagerări, dincolo de subiectivismul de care poate ar putea fi acuzați unii dintre cei care ne-au povestit „aventurile” unor copii din centrul „Delfinul”, raportul Poliției vorbește de la sine.Reamintim că, potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, numai în ultimul an calen-daristic, „la nivelul Postului de Poliție Agigea au fost înregistrate 13 dosare penale în care au fost implicați copii instituționalizați în cadrul Centrului de Plasament «Delfinul», dintre care șapte dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, patru dosare penale sub aspectul infracțiunii de lovire, un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol”.