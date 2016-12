Analiza sezonului 2016 pe litoral: Au venit cu 11% mai mulţi turişti, dar durata sejurului s-a redus

Analiza sezonului 2016 pe litoral: Au venit cu 11% mai mulți turiști, dar durata sejurului s-a redus

Chiar dacă anul școlar s-a terminat mai târziu anul acesta și a „mâncat” puțin din timpul alocat vacanțelor, veniturile hotelierilor nu au avut de suferit, potrivit unui studiu al Federația Patronatelor Turismului Românesc (FPTR). În sezonul estival 2016 au ajuns pe litoral cu 11% mai mulți turiști decât în vara anului trecut, dar durata medie a șederii pentru turiștii români s-a redus de la 3 zile la 2,9 zile.Scăderea nu a afectat veniturile hotelierilor, pentru că a crescut cererea pentru weekend-uri, când tarifele au fost mai ridicate decât în restul săptămânii. Măsurile de relaxare fiscală și reducerea TVA-ului la alimentație, introduse anul trecut, au avut efecte pozitive și le-au permis hotelierilor de la mare să facă investiții în redimensionarea conceptului de cazare și în suplimentarea serviciilor. Creșterea numărului de turiști în acest an se datorează și conjuncturii internaționale, problemelor din diverse țări atractive din punct de vedere turistic, determinându-i pe unii români să nu mai plece în străinătate în acest an. Astfel, mulți turiști cu venituri peste medie au rămas în țară, ceea ce a determinat o creștere a cererii pe litoral în perioada iulie - august. În același timp, au crescut semnificativ vânzările de sejururi, în special cele cu tarife reduse prin programul „Înscrieri Timpuri”. Creșterea puternică a cererii a avut ca efect și mărirea tarifelor în weekend la recepție și pe site-urile hotelurilor. „Ca puncte tari în acest an, constatăm finalizarea primei etape a lucrărilor pentru lărgirea plajelor și creșterea calității serviciilor oferite, precum și personalizarea ofertelor în funcție de specificul zonei (cluburi, tineret, familiști, zone sălbatice etc.). Buna funcționalitate a sezonului s-a datorat implicării autorităților, colaborării cu ANT, dar și asumării autorităților locale, a respectării legii privind unele măsuri de comercializare a produselor alimentare și nealimentare în stațiunile turistice, solicitând inclusiv avizul ANT”, explică Nicolae Bucovală, vicepreședintele FPTR.Tarifele pentru turismul de week-end și pentru sărbătorile legale au crescut în acest an, având în vedere cererea foarte mare, dar pentru turismul de sejur prețurile nu s-au majorat semnificativ în acest an. În general, tarifele pe litoral au fost similare cu cele de anul trecut, chiar dacă cererea a crescut, în special în zona Mamaia și Eforie Nord și în general, pentru toate stațiunile, în week-end și cu ocazia sărbătorilor legale.